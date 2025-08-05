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Главная Праздники Полнолуние в августе 2025 изменит жизнь трех знаков Зодиака

Полнолуние в августе 2025 изменит жизнь трех знаков Зодиака

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 10:03
Каким знакам Зодиака ждать кардинальных изменений после полнолуния в августе 2025
Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Когда на небе восходит полная Луна, кажется, будто сама Вселенная шепчет нам о переменах. Последнее полнолуние лета 2025 года, которое состоится 9 августа в знаке Водолея, — это энергетический взрыв, который принесет мощный ментальный перезапуск, пробуждение сознания и жажду свободы. Именно оно может изменить ход событий в жизни некоторых знаков Зодиака. Управляемое Ураном — планетой инноваций — оно откроет новые идеи, побудит отбросить устаревшие убеждения и взглянуть на мир под другим углом.

Каким знакам Зодиака полнолуние 9 августа принесет кардинальные изменения, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на астролога Марину Скади.

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Водолей

Это полнолуние происходит именно в вашем знаке. Поэтому, если вы до сих пор колебались, сомневались в себе или откладывали важное решение, время действовать. Энергия Урана, вошедшего в Близнецы, раскачает ваши ментальные процессы и покажет, где именно скрывается ваша сила. Вы почувствуете прилив вдохновения, появится желание что-то изменить — в отношениях, карьере, образе жизни. Выйдите из тени, заявите о своих идеях, даже если они кажутся слишком смелыми.

 

Каким знакам Зодиака ждать кардинальных изменений после полнолуния в августе 2025 — Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com
Близнецы

Уран, вошедший в ваш знак, пробуждает ваш интеллект и подталкивает к внутреннему прорыву. Для Близнецов это полнолуние — как глоток свежего воздуха. Вы начнете видеть привычные вещи под новым углом, освободитесь от ментальных ограничений, а вместе с этим — от всего, что вас сдерживало. Это идеальное время для старта новых проектов, изучения чего-то радикально другого или даже резкой смены среды. Коммуникация будет на пике — используйте это для важных переговоров, самопрезентации или налаживания давно испорченных связей.

 

Каким знакам Зодиака ждать кардинальных изменений после полнолуния в августе 2025 — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com
Весы

Для Весов августовское полнолуние откроет возможность вернуть баланс — особенно в отношениях. Все, что было скрыто, сейчас всплывет на поверхность, но не для того, чтобы разрушить — а чтобы наконец-то исцелить. В воздухе вибрирует энергия диалога, честности и откровенности, и именно эти качества помогут вам построить более прочную основу с партнерами — личными или профессиональными. Это также благоприятный период для творчества, работы над совместными проектами, партнерских договоренностей. Используйте силу этого полнолуния, чтобы освободить сердце от обид.

 

Каким знакам Зодиака ждать кардинальных изменений после полнолуния в августе 2025 — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

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Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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