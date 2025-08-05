Каким знакам Зодиака ждать кардинальных изменений после полнолуния в августе 2025

Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Когда на небе восходит полная Луна, кажется, будто сама Вселенная шепчет нам о переменах. Последнее полнолуние лета 2025 года, которое состоится 9 августа в знаке Водолея, — это энергетический взрыв, который принесет мощный ментальный перезапуск, пробуждение сознания и жажду свободы. Именно оно может изменить ход событий в жизни некоторых знаков Зодиака. Управляемое Ураном — планетой инноваций — оно откроет новые идеи, побудит отбросить устаревшие убеждения и взглянуть на мир под другим углом.

Каким знакам Зодиака полнолуние 9 августа принесет кардинальные изменения, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на астролога Марину Скади.

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Водолей

Это полнолуние происходит именно в вашем знаке. Поэтому, если вы до сих пор колебались, сомневались в себе или откладывали важное решение, время действовать. Энергия Урана, вошедшего в Близнецы, раскачает ваши ментальные процессы и покажет, где именно скрывается ваша сила. Вы почувствуете прилив вдохновения, появится желание что-то изменить — в отношениях, карьере, образе жизни. Выйдите из тени, заявите о своих идеях, даже если они кажутся слишком смелыми.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Близнецы

Уран, вошедший в ваш знак, пробуждает ваш интеллект и подталкивает к внутреннему прорыву. Для Близнецов это полнолуние — как глоток свежего воздуха. Вы начнете видеть привычные вещи под новым углом, освободитесь от ментальных ограничений, а вместе с этим — от всего, что вас сдерживало. Это идеальное время для старта новых проектов, изучения чего-то радикально другого или даже резкой смены среды. Коммуникация будет на пике — используйте это для важных переговоров, самопрезентации или налаживания давно испорченных связей.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Весы

Для Весов августовское полнолуние откроет возможность вернуть баланс — особенно в отношениях. Все, что было скрыто, сейчас всплывет на поверхность, но не для того, чтобы разрушить — а чтобы наконец-то исцелить. В воздухе вибрирует энергия диалога, честности и откровенности, и именно эти качества помогут вам построить более прочную основу с партнерами — личными или профессиональными. Это также благоприятный период для творчества, работы над совместными проектами, партнерских договоренностей. Используйте силу этого полнолуния, чтобы освободить сердце от обид.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

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