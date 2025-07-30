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Головна Свята Рунічний гороскоп на серпень 2025 — що чекає на знаки Зодіаку

Рунічний гороскоп на серпень 2025 — що чекає на знаки Зодіаку

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 15:43
Рунічний гороскоп на серпень 2025 — що віщують руни кожному знаку Зодіаку
Рунічний гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Фото: google.com

Серпень 2025 року — місяць великих змін та звершень. Але щоб цей період дійсно приніс удачу та успіхи, варто скористатися допомогою магічних скандинавських символів. Рунічний гороскоп на останній літній місяць відкриває глибші сенси, ніж звичайні астрологічні прогнози — бо тут усе про вашу внутрішню енергію, вибір і силу духу. Кожному знаку Зодіаку випала своя руна — зі своїм попередженням, посланням або можливістю.

Новини.LIVE розповідає, що саме для вас підготували руни у серпні 2025 року.

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Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати рунічний прогноз на серпень 2025:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Руна Тейваз

Серпень стане для вас місяцем боротьби — з собою, з обставинами або чужими очікуваннями. Але ця боротьба буде благородною. Тейваз вказує на перемогу через дисципліну, честь і стратегію. Якщо ви давно вагаєтесь зробити рішучий крок — час настав.
Тримайте курс на результат, не зраджуючи собі.

 

Рунічний гороскоп на серпень 2025 — Овен
Руна Тейваз. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Руна Уруз

Місяць сили, відновлення та фізичної витривалості. Уруз натякає: ваше тіло — джерело енергії, ваша воля — рушій. У серпні ви зможете подолати те, що раніше здавалось неможливим. Головне — вкладіть енергію в те, що повернеться сторицею — здоров'я, справи, кохання.

 

Рунічний гороскоп на серпень 2025 — Телець
Руна Уруз. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Руна Ансуз

Вас очікує місяць мудрих рішень, знаків згори та важливих розмов. Ансуз символізує силу слова, інтуїції та вищих знань. Прислухайтесь до підказок долі — вони звучатимуть у кожній дрібниці. Говоріть щиро, слухайте уважно, пишіть свої бажання — вони мають силу.

 

Рунічний гороскоп на серпень 2025 — Близнюки
Руна Ансуз. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Руна Беркана

Час для внутрішнього зростання та оновлення. Беркана — руна матері, життя, нових початків. Можлива важлива новина в родині, новий проєкт або трансформація вашої особистості. Бережіть те, що росте — від стосунків до ідей. Воно проросте у щось велике.

 

Рунічний гороскоп на серпень 2025 — Рак
Руна Беркана. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Руна Соул

Сонце світить саме вам. Соул — руна сили, енергії, впевненості. У серпні на вас чекає підйом, шанс заявити про себе або вийти з тіні. Це ваш час сяяти.
Не стримуйте амбіцій — дійте яскраво, але з повагою до інших.

 

Рунічний гороскоп на серпень 2025 — Лев
Руна Соул. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Руна Лагуз

Серпень буде хвилями — часом тихими, часом стрімкими. Лагуз символізує інтуїцію, емоції, жіночу силу. Довіряйте не лише логіці, а й серцю. Слідкуйте за сновидіннями й внутрішніми відчуттями — у них буде істина.

 

Рунічний гороскоп на серпень 2025 — Діва
Руна Лагуз. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Руна Гебо

Серпень — місяць партнерства, балансу та дарів. Руна Гебо говорить про взаємний обмін — що даєте, те й отримаєте. Час укладати угоди, примирюватись або відкриватись коханню. Шукайте гармонію в кожному зв'язку — особистому, професійному, духовному.

 

Рунічний гороскоп на серпень 2025 — Терези
Руна Гебо. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Руна Хагалаз

Не найспокійніший період. Хагалаз — руна очищення через хаос. Можливі раптові зміни, звільнення від старого. Не все піде за планом, але це на краще. Прийміть бурю. Вона зруйнує лише те, що вже вам не служить.

 

Рунічний гороскоп на серпень 2025 — Скорпіон
Руна Хагалаз. Фото: google.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Руна Райдо

Рух — головна тема серпня. Подорож, переїзд, зміна напрямку — усе це буде актуальним. Райдо дає зелене світло на зміни та шлях до нового. Не сидіть на місці, навіть невеликий крок змінить усе.

 

Рунічний гороскоп на серпень 2025 — Стрілець
Руна Райдо. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Руна Іса

Пауза. Серпень потребує зупинки, осмислення, заморожування рішень. Ця руна символізує час, коли все завмирає, щоб набрати сили. Не поспішайте. Те, що затрималось, ще дозріває.

 

Рунічний гороскоп на серпень 2025 — Козеріг
Руна Іса. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Руна Кеназ

Світло всередині вас починає світити сильніше. Кеназ — це про творчість, натхнення, внутрішній вогонь. Чекайте на прозріння, нові ідеї або романтичну іскру.
Творіть, навіть якщо не впевнені в результаті — саме в останній літній місяць вас вестиме інтуїція.

 

Рунічний гороскоп на серпень 2025 — Водолій
Руна Кеназ. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Руна Манназ

Серпень покаже справжнє "я" через інших людей. Манназ — руна людської взаємодії, самопізнання через віддзеркалення. Вас чекають глибокі розмови, переосмислення ролі в стосунках. Не тікайте від себе. Зустрічайтеся з людьми, які вас змінюють.

 

Рунічний гороскоп на серпень 2025 — Риби
Руна Манназ. Фото: shutterstock.com

Раніше ми ділилися з вами, на які китайські знаки Зодіаку чекають доленосні зміни у серпні.

Нагадаємо, ми розповідали, кому зі знаків Зодіаку серпень обіцяє початок білої смуги за віщуванням карт Таро.

Також ми ділилися, яким знакам Зодіаку Всесвіт подарує шанс закохатися до кінця літа 2025 року.

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Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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