Яким знакам Зодіаку серпень 2025 обіцяє початок білої смуги у житті — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: freepik.com

Карти Таро віщують, що серпень 2025 року може стати переломним моментом для деяких знаків Зодіаку. Це буде час, коли можна буде забути про негаразди та зустріти світлу сторону життя. Останній літній місяць принесе цим щасливчикам удачу, нові можливості та відчуття внутрішньої гармонії.

Кому з представників зодіакального кола Таро віщують початок білої смуги у серпні — дізнавайтесь у розкладі на одну карту.

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Овен — Карта Таро "Сонце"

Ця карта символізує ясність, щастя та зростання. У серпні на Овнів чекає період, коли справи складатимуться легко, без напруги. Ви нарешті відчуєте впевненість у собі та у своїх діях, а також побачите плоди зусиль, вкладених у попередні місяці. Очікуються гарні новини в особистому житті, підтримка від близьких і фінансове полегшення.

Знак Зодіаку Овен. Колаж: Новини.LIVE

Лев — Карта Таро "Туз Пентаклів"

Ця карта Таро є одним із головних символів нових шансів і стабільності. У серпні Леви можуть отримати унікальну можливість покращити своє фінансове становище або почати новий, вигідний проєкт. Це чудовий період для змін у роботі, старту власної справи або переїзду. Все, що ви вкладете зараз, принесе щедрі плоди в найближчому майбутньому.

Знак Зодіаку Лев. Колаж: Новини.LIVE

Стрілець — Карта Таро "Зірка"

Карта "Зірка" завжди говорить про надію, відновлення і благословення згори. Серпень стане для Стрільців часом емоційного зцілення, духовного оновлення та натхнення. Ви можете зустріти людину, яка змінить ваш погляд на життя, або знайти справу, яка наповнить сенсом кожен день. Це період, коли віра в краще — не ілюзія, а реальний шлях до успіху.

Знак Зодіаку Стрілець. Колаж: Новини.LIVE

Риби — Карта Таро "Шістка Мечів"

Хоч ця карта Таро і не про яскравий злет, але вона символізує важливий вихід із складного періоду. У серпні Риби нарешті залишать позаду емоційні труднощі або тривалі сумніви. Починається перехід у нову, стабільнішу фазу життя. Ви можете змінити середовище, отримати внутрішній спокій або просто подивитися на проблеми під новим кутом. Це той самий початок білої смуги, на який ви чекали.

Знак Зодіаку Риби. Колаж: Новини.LIVE

Раніше ми розповідали, які знаки Зодіаку зможуть подолати усі страхи у серпні 2025 року.

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