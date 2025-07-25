Які знаки Зодіаку подолають свої страхи у серпні 2025 — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Серпень 2025 року стане поворотним моментом для чотирьох знаків Зодіаку. Вони нарешті зможуть попрощатися з усім, що викликало сумніви та стримувало. За віщуванням карт Таро, останній літній місяць допоможе їм знайти внутрішню опору, сказати "так" свободі вибору та не озиратися назад. Хтось отримає підтримку, а хтось просто прокинеться з відчуттям: досить боятися, час діяти.

Хто зі знаків Зодіаку зможе позбутися обмежень та страхів в останній місяць літа — дізнавайтесь у розкладі Таро на одну карту.

Реклама

Читайте також:

Знаки Зодіаку, які попрощаються зі страхами у серпні

Овен — карта Таро "Сила"

Цей серпень змусить вас зустрітися з власними внутрішніми бар'єрами. Карта "Сила" говорить про те, що справжня міць не в агресії, а в здатності контролювати себе й приймати навіть власні слабкості. Ви можете боятися втратити керування ситуацією або показати комусь свою вразливість, але саме це й стане початком вашої трансформації.

Знак Зодіаку Овен. Колаж: Новини.LIVE

Рак — карта Таро "Місяць"

Карта, яка випала Ракам, є символом ілюзій, внутрішніх тривог і страхів, які часто приховують навіть від себе. У серпні настане момент, коли Раку доведеться подивитися в обличчя всьому тому, що він довго уникав. Не тікайте — Таро говорять, що це саме той місяць, коли ваші страхи втратять силу. Все, що вас лякало — виявиться лише тінню на стіні.

Знак Зодіаку Рак. Колаж: Новини.LIVE

Терези — карта Таро "Повішений"

Те, що стримувало вас останнім часом, не зовнішнє — а внутрішнє. Карта Таро символізує страх змін і необхідність переглянути власні переконання. У серпні Терези отримають шанс подивитися на ситуацію під іншим кутом. Можливо, ви довго жили за чужими правилами або боялися зробити крок уперед. Але саме зміна погляду на світ відкриє нові перспективи.

Знак Зодіаку Терези. Колаж: Новини.LIVE

Козеріг — карта Таро "Дев'ятка Мечів"

"Дев'ятка Мечів" часто вказує на страхи, які існують лише у вашій уяві. Ви можете прокидатися серед ночі від тривожних думок, але серпень принесе розв'язку. Таро кажуть: настав час зупинити внутрішній монолог, який сіє сумніви. Дозвольте собі поговорити з тим, кому довіряєте, або запишіть усе, що турбує. Виписані страхи втратять над вами владу.

Знак Зодіаку Козеріг. Колаж: Новини.LIVE

Раніше ми розповідали, хто зі знаків Зодіаку ризикує зробити фатальну помилку до 27 липня.

Також ми ділилися, яким знакам Зодіаку карти Таро віщують доленосні події до кінця липня.