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Головна Свята Таро віщує доленосні події цим знакам Зодіаку до кінця липня

Таро віщує доленосні події цим знакам Зодіаку до кінця липня

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 03:45
Яким знакам Зодіаку друга половина липня 2025 принесе доленосні події — Таро прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: depositphotos.com

Друга половина липня вже увірвалася у наше життя й обіцяє бути насиченою подіями та можливостями. А для деяких знаків Зодіаку, за віщуванням карт Таро, ці події навіть можуть змінити хід життя. Достатньо буде однієї розмови, вибору або внутрішнього усвідомлення, щоб усе навколо набуло нового сенсу. 

Кому з представників зодіакального кола варто очікувати на доленосні події до кінця липня — дізнавайтесь у розкладі Таро на одну карту. 

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Знаки Зодіаку, на які чекають доленосні події

Овен — карта Таро "Суд"

Ця карта символізує завершення циклу, прозріння і важливий вибір. До кінця липня на Овнів чекає момент істини: рішення, від якого залежатиме подальший розвиток подій. Це може бути професійний прорив, переоцінка стосунків або глибоке внутрішнє переродження.

 

Яким знакам Зодіаку друга половина липня 2025 принесе доленосні події — Овен
Знак Зодіаку Овен. Колаж: Новини.LIVE

Діва — карта Таро "Мир"

Одна з найпотужніших карт у колоді, яка випала Дівам, вказує на завершення великого етапу та гармонійний вихід на новий. Саме цей період стане кульмінаційним: ви можете досягти того, до чого довго йшли, або отримати ясність у важливому питанні. Це дійсно доленосний момент завершення і водночас нового початку.

 

Яким знакам Зодіаку друга половина липня 2025 принесе доленосні події — Діва
Знак Зодіаку Діва. Колаж: Новини.LIVE

Скорпіон — карта Таро "Башта"

Доленосні події для Скорпіонів можуть мати несподіваний і навіть драматичний характер. Карта "Башта" несе зміну, яку важко ігнорувати: раптове відкриття, розрив, подія, яка переверне ваше бачення світу. Проте саме такі моменти несуть справжнє оновлення.

 

Яким знакам Зодіаку друга половина липня 2025 принесе доленосні події — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Колаж: Новини.LIVE

Водолій — карта Таро "Закохані"

У житті Водоліїв на перший план вийдуть стосунки — особисті або ділові. "Закохані" — це не лише про кохання, а й про вибір серця. До кінця липня вам доведеться ухвалити рішення, яке матиме довготривалі наслідки. Це може бути пропозиція, зізнання, нове партнерство або розмова, що все розставить на свої місця.

 

Яким знакам Зодіаку друга половина липня 2025 принесе доленосні події — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Колаж: Новини.LIVE

Раніше ми писали, кому зі знаків Зодіаку новий тиждень з 14 по 20 липня принесе справжнє диво.

Нагадаємо, ми розповідали, які знаки Зодіаку за віщуванням карт Таро отримають неймовірне везіння на цьому тижні.

Також ми ділилися, хто зі знаків Зодіаку зустріне справжнє кохання у липні за прогнозом карт Таро.

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Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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