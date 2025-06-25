Які знаки Зодіаку зустрінуть своє кохання в липні 2025 — Таро прогноз

Сеанс ворожіння на картах Таро. Фото: Times Now

Наступний літній місяць стане для кількох знаків зодіакального кола доволі романтичним. Тарологи розповіли, яким знакам Зодіаку пощастить зустріти людину, з якою в них почнуться серйозні стосунки, вже в липні 2025 року.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Знаки Зодіаку, які зустрінуть партнера в липні 2025 року за картами Таро

Овен — карта Таро "Лицар Кубків"

Ця карта Таро символізує романтичні пропозиції, залицяння і появу людини, яка несе сильні емоції. У липні представники цього знака Зодіаку можуть познайомитися з потенційним партнером, стосунки з яким можуть доволі швидко розвиватися.

Символ знака Зодіаку Овен. Фото ілюстративне: Freepik

Близнюки — карта Таро "Закохані"

Ця карта Таро символізує кохання, вибір другої половинки і доленосні зустрічі, а також вказує на важливе рішення в особистому житті. Наступного місяця представники цього знака Зодіаку встановлять глибокий і взаємний зв’язок з кимось важливим.

Символ знака Зодіаку Близнюки. Фото ілюстративне: Freepik

Рак — карта Таро "Туз Кубків"

Ця карта Таро символізує початок нових емоцій, стосунків і сильного емоційного оновлення, а також розквіт почуттів і старт чогось важливого. Для Раків це може означати сильний сигнал про нове насичене знайомство, яке в липні може стати серйозними стосунками.

Символ знака Зодіаку Рак. Фото ілюстративне: Freepik

Терези — карта Таро "Королева Кубків"

Ця карта Таро символізує емоційну мудрість, інтуїцію, співчуття, вміння глибоко відчувати і притягувати кохання. Наступного місяця Терези будуть притягувати гармонійні стосунки або знайдуть кохання, яке базується на взаєморозумінні між двома людьми.

Символ знака Зодіаку Терези. Фото ілюстративне: Freepik

Риби — карта Таро "Десятка Кубків"

Ця карта Таро символізує емоційне щастя, благополуччя в сім’ї і здійснення бажань у стосунках. Наступного місяця представники Риб можуть зустріти людину, з якою в них зав’яжуться довгі та щасливі стосунки.

Символ знака Зодіаку Риби. Фото ілюстративне: Freepik

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