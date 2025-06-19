Які знаки Зодіаку куплять машину влітку 2025 — Таро прогноз

Сеанс ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Представникам кількох знаків зодіакального сузір’я влітку цього року вдасться здійснити масштабну покупку. Тарологи розповіли, які знаки Зодіаку можуть придбати автомобіль найближчим часом і які карти випали цим людям.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Овен — карта Таро "Лицар Жезлів"

Ця карта Таро символізує активність, пригоди, швидкі дії і нові можливості на шляху. Влітку цього року Овни можуть неочікувано, але успішно вирішити придбати автомобіль. Також ці люди можуть щось купити таке, що пов’язано з новими можливостями або активним способом життя.

Символ знака Зодіаку Овен. Фото ілюстративне: Freepik

Лев — карта Таро "Колісниця"

Ця карта Таро символізує рух, подорож, прогрес, контроль і досягнення своїх цілей. Цього літа представники Леву можуть купити транспортний засіб або щось подібне. Водночас, вони відчуватимуть рішучість і триматимуть ситуацію під контролем, що допоможе їм успішно здійснити покупку.

Символ знака Зодіаку Лев. Фото ілюстративне: Freepik

Терези — карта Таро "Лицар Пентаклів"

Ця карта Таро символізує практичність, надійність і втілення довгострокових фінансових цілей. Влітку Терези можуть купити автомобіль, причому, це буде гарно сплановане і обдумане рішення. Це свідчить про стабільну покупку, яка принесе комфорт.

Символ знака Зодіаку Терези. Фото ілюстративне: Freepik

Стрілець — карта Таро "Трійка Жезлів"

Ця карта Таро символізує розширення горизонтів, планування майбутнього і вихід із зони комфорту, а також нові можливості, які стосуються далеких подорожей. Влітку Стрільці можуть придбати машину, щоб втілити свої плани подорожувати.

Символ знака Зодіаку Стрілець. Фото ілюстративне: Freepik

Козеріг — карта Таро "Десятка Пентаклів"

Ця карта таро символізує сімейне благополуччя, стабільність, довгострокові грошові вкладення і спадщину. Влітку Козероги можуть купити машину, що стане частиною створення або зміцнення сімейних зв’язків.

Символ знака Зодіаку Козеріг. Фото ілюстративне: Freepik

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