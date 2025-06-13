У яких знаків Зодіаку народиться дитина влітку 2025 — Таро прогноз

Жінка з колодою карт в руках. Фото: Pexels

У сім’ї представників кількох знаків зодіакального сузір’я цього літа буде довгоочікуване поповнення. Тарологи розповіли, які знаки Зодіаку матимуть дітей і які тарологічні карти випали цим людям на найближчий час.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Знаки Зодіаку, які матимуть дітей влітку 2025 року за картами Таро

Овен — карта таро "Лицар Жезлів"

Ця тарологічна карта символізує енергію, пригоди і рух, а також імпульс до нових починань. У житті представників цього знака Зодіаку події почнуть доволі різко і швидко розвиватися, а це може призвести до рішення про народження дитини чи до факту появи нового життя в сім’ї.

Тарологи наголошують, що влітку для Овнів буде активна енергія, яка допоможе їм поповнити сім’ю.

Символ знака Зодіаку Овен. Фото ілюстративне: Freepik

Рак — карта Таро "Туз Кубків"

Ця карта Таро вважається символом початку нових емоцій і стосунків, а також покращення емоційного стану. Також ця карта говорить про кохання, співчуття і переповнення серця, а це сприятливий момент для вагітності та народження дитини.

Тарологи кажуть, що для представників Раку, які від природи є дуже сімейними людьми, це може вказувати на поповнення в сім’ї.

Символ знака Зодіаку Рак. Фото ілюстративне: Freepik

Козеріг — карта Таро "Десятка Пентаклів"

Ця карта Таро вважається однією з найсильніших і символізує сімейне щастя, стабільність, спадщину, благополуччя і розширення роду. Це чудова карта для народження дитини, адже вона свідчить про створення гарної і благополучної сім’ї.

Тарологи кажуть, що у представників знака Зодіаку Козеріг влітку може бути довгоочікуване поповнення в сім’ї.

Символ знака Зодіаку Козеріг. Фото ілюстративне: Pinterest

Риби — карта Таро "Місяць"

Ця тарологічна карта може свідчити про прояснення невизначеності, вихід з таємниць і прозріння. Тарологи наголошують, що представники цього знака Зодіаку можуть нарешті дізнатися довгоочікувану новину про вагітність вже цього літа.

Також є можливість, що дитина з’явиться в результаті подолання перешкод чи невизначеностей.

Символ знака Зодіаку Риби. Фото ілюстративне: Pinterest

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