Які знаки Зодіаку розійдуться з коханими влітку 2025 — Таро прогноз

Колода карт Таро в руці. Фото: Pinterest

Для представників кількох знаків Зодіаку це літо буде не дуже сприятливим для особистого життя. Тарологи розповіли, які знаки Зодіаку можуть раптово "розірвати" свої стосунки з другими половинками влітку 2025 року.

Новини.LIVE розповідає про ці знаки Зодіаку.

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Знаки Зодіаку, які можуть закінчити стосунки влітку 2025 року за Таро

Рак — карта Таро "Четвірка Кубків"

Ця карта Таро символізує апатію в емоційному плані, незадоволеність, нудьгу або відчуття, що у стосунках чогось не вистачає. Цього літа представники Раку можуть відчути емоційну відстороненість від своєї коханої людини, не звертати увагу на нові можливості чи пропозиції, а це призведе до дистанції в особистому житті.

Тарологи кажуть, що якщо представники цього знаку ігноруватимуть дані факти, вони можуть розійтися з коханими.

Символ знака Зодіаку Рак. Фото ілюстративне: Freepik

Скорпіон — карта Таро "Смерть"

Ця карта Таро вказує на радикальні зміни, закінчення циклів і важливість відпускати минуле. У контексті особистого життя це може свідчити про завершення якогось етапу, яке може бути болючим для Скорпіонів, чи глибоке оновлення стосунків.

Тарологи кажуть, що якщо представники цього знаку разом зі своєю другою половинкою не готові до таких змін, вони можуть завершити стосунки.

Символ знака Зодіаку Скорпіон. Фото ілюстративне: Freepik

Водолій — карта Таро "П'ятірка Мечів"

Ця карта Таро символізує сварки, непорозуміння, поразки, брехню чи відчуття "програшу" в коханні. Між Водоліями і їхніми партнерами можуть з’явитися серйозні конфлікти, звинувачення чи ситуації, коли хтось із них може відчути себе зрадженим або переможеним.

Тарологи кажуть, що влітку 2025 року представники Водолія можуть закінчити свої стосунки.

Символ знака Зодіаку Водолій. Фото ілюстративне: Freepik

Козеріг — карта Таро "Десятка Мечів"

Ця карта Таро вказує на закінчення доволі непростого і, водночас, болючого періоду в стосунках. Це може означати кінець страждань, який прийде в результаті закінчення стосунків, чи важке завершення певних взаємин.

Тарологи кажуть, що саме з цього моменту починається шлях Козерогів нагору.

Символ знака Зодіаку Козеріг. Фото ілюстративне: Freepik

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