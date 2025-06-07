У яких знаків Зодіаку буде весілля влітку 2025 — Таро прогноз

Сеанс ворожіння на картах Таро. Фото: Ccbbsb

Для представників кількох знаків Зодіаку це літо буде особливим, адже вони можуть змінити своє життя на краще. Тарологи розповіли, які знаки Зодіаку можуть зіграти весілля влітку цього року і перевернути своє особисте життя "догори ногами".

Новини.LIVE розповідає про ці знаки Зодіаку.

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Знаки Зодіаку, які зіграють весілля влітку 2025 року за картами Таро

Близнюки — карта Таро "Закохані"

Ця карта Таро свідчить про важливі стосунки, вибір другої половинки, сильне кохання і навіть шлюб. Також вона вважається символом союзу, гармонії і серйозного кроку вперед у стосунках. Влітку цього року представники Близнюків змінять своє особисте життя.

Символ знака Зодіаку Близнюки. Фото ілюстративне: Freepik

Терези — карта Таро "Двійка Кубків"

Ця карта Таро вважається картою партнерства, взаємного кохання, союзу і гармонії. А ще вона свідчить про потужний емоційний зв’язок і об’єднання двох людей. Для представників цього знака Зодіаку, які цінують баланс і партнерство, ця тарологічна карта вважається гарною для розвитку стосунків до шлюбу.

Символ знака Зодіаку Терези. Фото ілюстративне: Freepik

Козеріг — карта Таро "Десятка Пентаклів"

Ця карта Таро вважається символом стабільності, сімейних цінностей, спадщини, благополуччя і закінчення циклу, який часто свідчить про створення родини. А ще вона вказує на домашній затишок і довготривале щастя. Представники Козерогу можуть влітку зв'язати себе і свого партнера вузами шлюбу.

Символ знака Зодіаку Козеріг. Фото ілюстративне: Freepik

Рак — карта Таро "Туз Кубків"

Ця карта Таро, яка випала Ракам у червні, говорить про початок нових емоцій, стосунків і глибокого оновлення існуючих. А ще вона вважається символом чистого кохання і співчуття, а це може призвести до пропозиції руки і серця чи рішення про шлюб.

Символ знака Зодіаку Рак. Фото ілюстративне: Freepik

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