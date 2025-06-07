У каких знаков Зодиака будет свадьба летом 2025 — Таро прогноз

Сеанс гадания на картах Таро. Фото: Ccbbsb

Для представителей нескольких знаков Зодиака это лето будет особенным, ведь они могут изменить свою жизнь к лучшему. Тарологи рассказали, какие знаки Зодиака могут сыграть свадьбу летом этого года и перевернуть свою личную жизнь "вверх ногами".

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Знаки Зодиака, которые сыграют свадьбу летом 2025 года по картам Таро

Близнецы — карта Таро "Влюбленные"

Эта карта Таро свидетельствует о важных отношениях, выборе второй половинки, сильной любви и даже браке. Также она считается символом союза, гармонии и серьезного шага вперед в отношениях. Летом этого года представители Близнецов изменят свою личную жизнь.

Символ знака Зодиака Близнецы. Фото иллюстративное: Freepik

Весы — карта Таро "Двойка Кубков"

Эта карта Таро считается картой партнерства, взаимной любви, союза и гармонии. А еще она свидетельствует о мощной эмоциональной связи и объединении двух людей. Для представителей этого знака Зодиака, которые ценят баланс и партнерство, эта тарологическая карта считается хорошей для развития отношений до брака.

Символ знака Зодиака Весы. Фото иллюстративное: Freepik

Козерог — карта Таро "Десятка Пентаклей"

Эта карта Таро считается символом стабильности, семейных ценностей, наследия, благополучия и окончания цикла, который часто свидетельствует о создании семьи. А еще она указывает на домашний уют и долговременное счастье. Представители Козерога могут летом связать себя и своего партнера узами брака.

Символ знака Зодиака Козерог. Фото иллюстративное: Freepik

Рак — карта Таро "Туз Кубков"

Эта карта Таро, которая выпала Ракам в июне, говорит о начале новых эмоций, отношений и глубокого обновления существующих. А еще она считается символом чистой любви и сострадания, а это может привести к предложению руки и сердца или решению о браке.

Символ знака Зодиака Рак. Фото иллюстративное: Freepik

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