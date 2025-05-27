Які знаки Зодіаку по-справжньому закохаються в червні 2025 — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: Freepik

Для представників кількох знаків зодіакального сузір’я початок цього літа буде найромантичнішим. Тарологи розповіли, які знаки Зодіаку можуть зустріти цікаву людину, закохатися і зав’язати нові стосунки в червні 2025 року.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Близнюки — карта Таро "Лицар Кубків"

Ця тарологічна карта символізує емоційну чутливість, романтичні моменти, нові пропозиції і навіть залицяння від людей протилежної статі. Вона свідчить про людину, яка приходить у життя разом з новими емоціями, пропозиціями від серця чи запрошеннями.

У червні 2025 року самотні представники цього знака Зодіаку можуть зустріти людину, яка викличе глибокі почуття, а ті, в кого є стосунки, можуть вийти на новий романтичний рівень. Ця карта Таро вважається сприятливою для початку нових стосунків.

Символ знака Зодіаку Близнюки. Фото ілюстративне: Freepik

Рак — карта Таро "Туз Кубків"

Ця карта Таро вважається символом нових емоцій, стосунків чи глибокого емоційного оновлення в особистому житті. Тарологи наголошують, що ця тарологічна карта — це карта великого кохання, співчуття і переповнення почуттями.

На представників цього знака Зодіаку на початку літа 2025 року чекає справжній прорив в особистому житті, новий роман чи зміцнені стосунки з коханою людиною.

Символ знака Зодіаку Рак. Фото ілюстративне: Pinterest

Риби — карта Таро "Місяць"

Ця карта Таро вважається символом інтуїції, підсвідомості, сильних емоцій, бажань і таємниць. Також тарологи кажуть, що ця тарологічна карта свідчить про те, що можна зануритися у світ справжніх і сильних почуттів.

У перший місяць літа представники цього знака Зодіаку можуть несподівано закохатися або ж їхні стосунки будуть розвиватися дуже таємничо. Це період для глибоких і сильних почуттів, які ведуть до стосунків.

Символ знака Зодіаку Риби. Фото ілюстративне: Pinterest

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