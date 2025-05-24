У яких знаків Зодіаку будуть справжні виклики влітку 2025 року — Таро прогноз

Колода карт Таро в руках. Фото: Werock

Для представників кількох знаків зодіакального кола це літо буде далеко не найлегшим, оскільки воно готує справжні виклики. Тарологи розповіли, яким знакам Зодіаку буде важко влітку цього року і що їм варто робити, щоб полегшити собі життя.

Новини.LIVE розповідає про ці знаки Зодіаку.

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Рак — карта Таро "Четвірка Кубків"

Ця тарологічна карта вказує на те, що Раки можуть відчути апатію, емоційне спустошення або незадоволеність влітку. Представники цього знака Зодіаку можуть не помічати нових шансів на своєму шляху, тому їм здасться, що їхнє життя перебуває на етапі застою.

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Однак, тарологи рекомендують людям, які народилися під цим знаком Зодіаку, шукати нові джерела натхнення і не фокусуватися на тому, що більше не приносить їм задоволення.

Символ знака Зодіаку Рак. Фото ілюстративне: Freepik

Терези — карта Таро "Двійка Мечів"

Для представників цього знака Зодіаку це літо може бути нерішучим, адже їм доведеться зробити важкий вибір між двома привабливими і, водночас, не дуже варіантами. В результаті цього люди під знаком Зодіаку Терези можуть відчути стрес і внутрішню напругу.

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Проте, тарологи радять Терезам не уникати прийняття рішень, а, можливо, попросити про пораду, щоб знайти кращий шлях.

Символ знака Зодіаку Терези. Фото ілюстративне: Freepik

Скорпіон — карта Таро "Смерть"

Ця карта Таро є символом великих трансформацій, закінчення циклів і радикальних змін. Для представників цього зодіакального знаку процес відпускання минулого може виявитися доволі болючим. Це може здатися справжнім "нещастям" для них.

Однак, тарологи рекомендують прийняти той факт, що зміни неминучі, і дозволити минулому піти заради майбутнього.

Символ знака Зодіаку Скорпіон. Фото ілюстративне: Freepik

Водолій — карта Таро "П’ятірка Мечів"

Ця карта Таро вказує на можливі сварки, непорозуміння, відчуття програшу чи внутрішнього розладу. В житті представників цього знака Зодіаку можуть виникнути ситуації, коли хтось може відчути себе зрадженим чи переможеним.

Тарологи радять Водоліям уникати непотрібних сварок і захищати власні кордони. До того ж, їм варто визнати свою роль у певній ситуації і знаходити компроміси.

Символ знака Зодіаку Водолій. Фото ілюстративне: Freepik

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