У каких знаков Зодиака будут настоящие вызовы летом 2025 — Таро прогноз

Колода карт Таро в руках. Фото: Werock

Для представителей нескольких знаков зодиакального круга это лето будет далеко не самым легким, поскольку оно готовит настоящие вызовы. Тарологи рассказали, каким знакам Зодиака будет трудно летом этого года и что им стоит делать, чтобы облегчить себе жизнь.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Рак — карта Таро "Четверка Кубков"

Эта тарологическая карта указывает на то, что Раки могут почувствовать апатию, эмоциональное опустошение или неудовлетворенность летом. Представители этого знака Зодиака могут не замечать новых шансов на своем пути, поэтому им покажется, что их жизнь находится на этапе застоя.

Однако, тарологи рекомендуют людям, которые родились под этим знаком Зодиака, искать новые источники вдохновения и не фокусироваться на том, что больше не приносит им удовольствия.

Символ знака Зодиака Рак. Фото иллюстративное: Freepik

Весы — карта Таро "Двойка Мечей"

Для представителей этого знака Зодиака это лето может быть нерешительным, ведь им придется сделать трудный выбор между двумя привлекательными и, в то же время, не очень вариантами. В результате этого люди под знаком Зодиака Весы могут почувствовать стресс и внутреннее напряжение.

Тем не менее, тарологи советуют Весам не избегать принятия решений, а, возможно, попросить совета, чтобы найти лучший путь.

Символ знака Зодиака Весы. Фото иллюстративное: Freepik

Скорпион — карта Таро "Смерть"

Эта карта Таро является символом больших трансформаций, окончания циклов и радикальных изменений. Для представителей этого зодиакального знака процесс отпускания прошлого может оказаться довольно болезненным. Это может показаться настоящим "несчастьем" для них.

Однако, тарологи рекомендуют принять тот факт, что перемены неизбежны, и позволить прошлому уйти ради будущего.

Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: Freepik

Водолей — карта Таро "Пятерка Мечей"

Эта карта Таро указывает на возможные ссоры, недоразумения, ощущение проигрыша или внутреннего расстройства. В жизни представителей этого знака Зодиака могут возникнуть ситуации, когда кто-то может почувствовать себя преданным или побежденным.

Тарологи советуют Водолеям избегать ненужных ссор и защищать собственные границы. К тому же, им стоит признать свою роль в определенной ситуации и находить компромиссы.

Символ знака Зодиака Водолей. Фото иллюстративное: Freepik

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