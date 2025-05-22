Які знаки Зодіаку отримають неймовірні новини наприкінці травня 2025 — Таро прогноз

Жінка, яка розкладає карти Таро. Фото: Freepik

Представникам кількох знаків зодіакального сузір’я кінець цього місяця принесе гарні новини. Тарологи розповіли, які знаки Зодіаку отримають неочікувані повідомлення в останній тиждень весни 2025 року і зможуть здійснити свої довгоочікувані бажання.

Новини.LIVE розповідає про ці знаки Зодіаку.

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Водолій — карта Таро "Десятка Кубків"

Представники цього знака астрологічного кола отримають приємні новини наприкінці цієї весни. У період з 22 до 31 травня Водоліям надійде повідомлення, яке змінить їхнє життя на краще. Якщо справи цих людей йшли добре, то буде ще краще. Всім проєктам, які нещодавно почали люди під цим знаком, пощастить до кінця травня.

Крім того, представники Водолія почнуть співпрацювати з потрібними людьми, а успіх йтиме за ними не лише у професійному, а й в особистому плані. Самотні зустрінуть близьку людину, а у тих, в кого є стосунки, вони будуть гармонійними і міцними.

Тим представникам цього зодіакального знаку, які вже одружені, варто чекати на зачаття чи народження дитини.

Символ знака Зодіаку Водолій. Фото ілюстративне: Freepik

Риби — карта Таро "Дев’ятка Кубків"

У період з 22 до 31 травня 2025 року представникам цього знака Зодіаку варто очікувати плідного життя, адже до них прийде любов і справжнє щастя. Тарологи обіцяють цим людям успіх у бізнесі, а також гарні новини від керівника, якщо вони працюють у наймі.

До того ж, люди, народжені під знаком Зодіаку Риби, зможуть втілити мрії і бажання у реальне життя. Вони відчують задоволення від власного життя, тому їм просто можна буде позаздрити.

Символ знака Зодіаку Риби. Фото ілюстративне: Freepik

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