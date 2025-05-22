Какие знаки Зодиака получат невероятные новости в конце мая 2025 — Таро прогноз

Женщина, которая раскладывает карты Таро. Фото: Freepik

Представителям нескольких знаков зодиакального созвездия конец этого месяца принесет хорошие новости. Тарологи рассказали, какие знаки Зодиака получат неожиданные сообщения в последнюю неделю весны 2025 года и смогут осуществить свои долгожданные желания.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Водолей — карта Таро "Десятка Кубков"

Представители этого знака астрологического круга получат приятные новости в конце этой весны. В период с 22 по 31 мая Водолеям поступит сообщение, которое изменит их жизнь к лучшему. Если дела этих людей шли хорошо, то будет еще лучше. Всем проектам, которые недавно начали люди под этим знаком, повезет до конца мая.

Кроме того, представители Водолея начнут сотрудничать с нужными людьми, а успех будет следовать за ними не только в профессиональном, но и в личном плане. Одинокие встретят близкого человека, а у тех, у кого есть отношения, они будут гармоничными и крепкими.

Тем представителям этого зодиакального знака, которые уже женаты, стоит ждать зачатия или рождения ребенка.

Символ знака Зодиака Водолей. Фото иллюстративное: Freepik

Рыбы — карта Таро "Девятка Кубков"

В период с 22 по 31 мая 2025 года представителям этого знака Зодиака стоит ожидать плодотворной жизни, ведь к ним придет любовь и настоящее счастье. Тарологи обещают этим людям успех в бизнесе, а также хорошие новости от руководителя, если они работают по найму.

К тому же, люди, рожденные под знаком Зодиака Рыбы, смогут воплотить мечты и желания в реальную жизнь. Они почувствуют удовольствие от собственной жизни, поэтому им просто можно будет позавидовать.

Символ знака Зодиака Рыбы. Фото иллюстративное: Freepik

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