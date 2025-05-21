Яким знакам Зодіаку буде надзвичайно важко наприкінці травня 2025 — Таро прогноз

Колода карт Таро в руках. Фото: The Sun

Для представників кількох знаків зодіакального кола кінець цього місяця буде доволі непростим. Тарологи розповіли, яким знакам Зодіаку буде важче за усіх в останній тиждень травня 2025 року і що їм варто робити, щоб полегшити собі життя.

Новини.LIVE розповідає про ці знаки Зодіаку.

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Рак — карта Таро "Світ"

На плечі представників цього знака Зодіаку навалилося занадто багато різних справ, через що вони відчувають, що готові впасти в депресію і здатися. Люди під цим зодіакальним знаком визнають, що вони не можуть впоратися зі своїми проблемами і їм ніхто не може в цьому допомогти.

Однак, тарологи рекомендують Ракам взяти себе в руки і не відкладати важкі проєкти на потім, а зайнятися ними з енергією. Лише в такому випадку представники цього знаку можуть досягти того, про що вони раніше навіть і не мріяли.

Символ знака Зодіаку Рак. Фото ілюстративне: Pinterest

Терези — карта Таро "Король Мечів"

Зараз представники цього зодіакального знаку відчувають серйозну злість, перш за все, на самих себе. Причому, ситуація в житті людей під цим знаком Зодіаку набагато складніше, ніж вони собі уявляли, тому кінець травня буде для них непростим.

Однак, тарологи кажуть, що справжніх ворогів на шляху Терезів немає, тому їм варто розібратися з власним внутрішнім світом і не шкодити самим собі.

Символ знака Зодіаку Терези. Фото ілюстративне: Pinterest

Скорпіон — карта Таро "Помірність"

У представників цього знака починається важкий період у житті. Вони можуть посваритися з партнерами через непорозуміння і показувати запальність. Цим людям здається, що в їхньому оточенні є лицеміри, які намагаються зіпсувати їм життя.

Проте, тарологи рекомендують Скорпіонам зупинитися і поглянути на ситуацію з іншого боку. Якщо вони не змінять своє ставлення до всього, що відбувається навколо, вони тільки погіршать становище.

Символ знака Зодіаку Скорпіон. Фото ілюстративне: Pinterest

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