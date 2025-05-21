Каким знакам Зодиака будет чрезвычайно трудно в конце мае 2025 — Таро прогноз

Колода карт Таро в руках. Фото: The Sun

Для представителей нескольких знаков зодиакального круга конец этого месяца будет довольно непростым. Тарологи рассказали, каким знакам Зодиака будет труднее всех в последнюю неделю мая 2025 года и что им стоит делать, чтобы облегчить себе жизнь.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Рак — карта Таро "Мир"

На плечи представителей этого знака Зодиака навалилось слишком много разных дел, из-за чего они чувствуют, что готовы впасть в депрессию и сдаться. Люди под этим зодиакальным знаком признают, что они не могут справиться со своими проблемами и им никто не может в этом помочь.

Однако, тарологи рекомендуют Ракам взять себя в руки и не откладывать тяжелые проекты на потом, а заняться ими с энергией. Лишь в таком случае представители этого знака могут достичь того, о чем они раньше даже и не мечтали.

Символ знака Зодиака Рак. Фото иллюстративное: Pinterest

Весы — карта Таро "Король Мечей"

Сейчас представители этого зодиакального знака испытывают серьезную злость, прежде всего, на самих себя. Причем, ситуация в жизни людей под этим знаком Зодиака намного сложнее, чем они себе представляли, поэтому конец мая будет для них непростым.

Однако, тарологи говорят, что настоящих врагов на пути Весов нет, поэтому им стоит разобраться с собственным внутренним миром и не вредить самим себе.

Символ знака Зодиака Весы. Фото иллюстративное: Pinterest

Скорпион — карта Таро "Умеренность"

У представителей этого знака начинается трудный период в жизни. Они могут поссориться с партнерами из-за недоразумений и показывать вспыльчивость. Этим людям кажется, что в их окружении есть лицемеры, которые пытаются испортить им жизнь.

Тем не менее, тарологи рекомендуют Скорпионам остановиться и взглянуть на ситуацию с другой стороны. Если они не изменят свое отношение ко всему происходящему вокруг, они только усугубят положение.

Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: Pinterest

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