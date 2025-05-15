Які знаки Зодіаку зустрінуть справжнє кохання до кінця травня 2025 — гороскоп

Гороскоп для чотирьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Останній місяць весни буде особливо щедрий на романтичні події, але лише для чотирьох представників зодіакального кола. Як прогнозують астрологи, цим знакам Зодіаку пощастить найбільше у справах сердечних — травень може стати початком справжнього кохання.

Хто зі знаків Зодіаку потрапив до списку щасливчиків, читайте далі у нашому точному астрологічному прогнозі.

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Телець

Для Тельців травень — місяць, коли серце буде відкрите для кохання. За прогнозами астрологів, саме зараз у вашому житті може з'явитися людина, яка з першого погляду викличе теплі почуття. Не виключено, що це буде нове знайомство під час подорожі або на якомусь заході, куди ви навіть спочатку не збирались йти. Головне — не відмовляйтеся від спонтанних запрошень і будьте відкритими.

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Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Лев

Левам зірки обіцяють роман, який запалить вогонь у серці. Якщо ви були самотні або пережили розчарування — не втрачайте надії. До кінця травня доля готує вам зустріч, яка змінить погляд на стосунки. Астрологи кажуть, що нове кохання буде пристрасним, але водночас надійним. І не дивуйтеся, якщо ця людина виявиться хтось із вашого оточення — уважно придивіться до знайомих.

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Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Скорпіон

Для Скорпіонів травень стане часом емоційного прориву. Нарешті ви зможете відпустити старі образи й відкрити серце новим почуттям. Астрологи прогнозують несподівану зустріч, яка матиме магнетичний ефект. Вас потягне одне до одного з перших хвилин — це буде взаємне і сильне кохання. Не бійтеся зробити перший крок.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Риби

У травні Всесвіт щедро обдарує вас романтичними моментами. Вас чекає щира, ніжна любов, яка змусить повірити в дива. Знайомство може статися в несподіваному місці — навіть у звичайному магазині чи парку. Астрологи радять довіритися інтуїції, адже саме вона підкаже, хто стане вашою ідеальною другою половинкою.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Раніше ми писали, яким знакам Зодіаку випаде шанс провести літо 2025 року в казковій відпустці.

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