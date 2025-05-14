Яким знакам Зодіаку пощастить побувати у відпустці мрії влітку 2025 року — гороскоп

Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Літо 2025 року обіцяє стати казковим та незабутнім для трьох знаків Зодіаку. За прогнозами астрологів, цим щасливчикам випаде шанс провести відпустку, про яку вони давно мріяли. На них чекають позитивні емоції, нові враження, захопливі подорожі, цікаві знайомства, натхнення та внутрішня гармонія.

Кому зі знаків Зодіаку пощастить втекти в казкову відпустку й перетворити це літо на найкращу пригоду 2025 року, Новини.LIVE розповідає з посиланням на Lifestyle24.

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Телець

Для Тельців літо 2025 стане довгоочікуваним шансом видихнути після виснажливої весни. Відпустка, яку постійно відкладали, нарешті стане реальністю. Затишна вілла на узбережжі, подорож із родиною чи спокійний відпочинок на природі — усе це подарує Тельцям справжнє відчуття задоволення й спокою. Астрологи підказують: на горизонті з'явиться приємна несподіванка, яка зробить відпочинок ще більш яскравим.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Лев

Леви влітку 2025 будуть у центрі уваги — навіть у відпустці. Їх чекає розкішний курорт, стильний готель із видом на море, яскраві розваги та насичена програма. Такий відпочинок подарує Левам не лише естетичну насолоду, а й енергетичне перезавантаження. Є велика ймовірність незабутньої романтичної пригоди, яка залишить теплі спогади на довгі роки.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Водолій

Водолії у 2025 році оберуть не стандартні маршрути, а подорожі з душею. Їх можуть привабити нетипові напрямки — ретрити, еко-тури, автостоп або мандрівки до країн із багатою культурою. Саме влітку вони знайдуть внутрішню свободу, глибше зрозуміють себе та відчують єднання з природою. Такий формат відпустки допоможе Водоліям не лише відпочити, а й духовно оновитись.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

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