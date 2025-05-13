Яким знакам Зодіаку потрібно зайнятися здоров'ям у травні 2025 — прогноз астрологів

Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Травень 2025 року може виявитися непростим для деяких представників зодіакального кола. Як попереджають астрологи, цим знакам Зодіаку необхідно звернути особливу увагу на своє здоров'я — як фізичне, так і психічне. У цей період їм категорично не можна ігнорувати сигнали свого тіла.

Кому зі знаків Зодіаку потрібно подбати про своє самопочуття та здоров'я у травні 2025 року, читайте у нашому точному астрологічному прогнозі.

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Овен

Для Овнів травень розпочався у скаженому ритмі: нескінченні зустрічі, завдання, обов'язки. Але, як попереджають зірки, якщо ви не зменшите темп, ризикуєте вигоріти. Астрологи радять у другій половині травня відмовитися від зайвого, навчитися казати "ні" і дозволити собі більше відпочинку. Навіть кілька днів релаксу допоможуть відновити сили та зберегти здоров'я.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Скорпіон

Скорпіони в останній місяць весни можуть стикнутися з внутрішньою напругою. Астрологи радять не ігнорувати свої емоції — діліться ними, шукайте підтримку, не залишайтеся наодинці зі своїми переживаннями. Здоров'я — це не лише тіло, а й душа. Слідкуйте за сном, рухайтеся більше, обирайте збалансовану їжу. Ви зможете вистояти, якщо подбаєте про себе вже зараз.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Козеріг

Козероги — найпрацьовитіший знак Зодіаку. Але саме це часто й стає головною причиною постійної напруги, виснаження та поганого сну. Саме у травні, щоб уникнути проблем зі здоров'ям, астрологи рекомендують Козерогам налаштувати режим сну, переглянути обсяг завдань і делегувати частину справ комусь іншому. Не бійтеся звернутися за допомогою — це не слабкість, а зрілість.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Раніше ми писали, якому знаку Зодіаку чекати на сюрприз від Всесвіту на цьому тижні 13-18 травня.

Нагадаємо, також ми розповідали, яким знакам Зодіаку потрібно уважно слухати інтуїцію у травні.