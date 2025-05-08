Яким знакам Зодіаку потрібно прислухатися до інтуїції у травні 2025 — гороскоп

Гороскоп для чотирьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

У травні 2025 року Всесвіт готує особливі сигнали, але не кожен буде здатен побачити чи почути їх — вони призначені лише для обраних. Як прогнозують астрологи, у цей період гостра інтуїція стане головним супутником для чотирьох знаків Зодіаку. Вона допоможе уникнути помилок, знайти правильний шлях та розв'язати найскладніші життєві питання.

У яких знаків Зодіаку відкриється шосте чуття в останній місяць весни, читайте у точному астрологічному прогнозі Новини.LIVE.

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Рак

Для Раків травень 2025 стане періодом підвищеної емоційної чутливості. Ваш внутрішній голос буде особливо гучним, і астрологи радять не ігнорувати навіть найменші сумніви чи підозри. Якщо щось "не так", значить, дійсно не так — ваша інтуїція зчитує те, що поки приховано від логіки. Особливо варто довіряти собі у питаннях стосунків і фінансів: щось з минулого може несподівано нагадати про себе, і саме інтуїція підкаже, як діяти правильно.

Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Діва

Зазвичай раціональні та стримані Діви у травні можуть раптово опинитися у вирі власних емоцій. Внутрішній голос стане гучнішим, особливо у ситуаціях, де зазвичай ви покладаєтесь виключно на логіку. Астрологи радять в останній місяць весни дати простір почуттям і передчуттям. Якщо вам здається, що щось іде не за планом — зупиніться, перевірте деталі, обдумайте та проаналізуйте. Саме інтуїція допоможе уникнути помилок на роботі або в складних особистих рішеннях.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Скорпіон

Скорпіони завжди мали глибокий зв'язок із містичним і незбагненним. У травні 2025 року він стане ще сильнішим. Ваші здогадки будуть напрочуд точними, особливо у питаннях довіри до інших. Астрологи рекомендують уважно прислухатися до власного внутрішнього компаса — він безпомилково підкаже, хто заслуговує вашої уваги, а хто лише ховається за маскою. Не поспішайте ділитися планами — час тримати деякі речі в таємниці та діяти обережно.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Риби

Риби — один із найбільш інтуїтивних знаків Зодіаку, а у травні 2025 року ваша сила зросте ще більше. Вам будуть снитися віщі сни, можливі "збіги", які насправді є знаками долі. Астрологи радять звертати увагу на символи навколо — навіть у звичайних речах ви знайдете відповіді на важливі питання. Особливу обережність варто проявити у спілкуванні з новими людьми: перше враження буде максимально точним. Не ігноруйте внутрішнє відчуття "так" або "ні" — воно стане вашим головним союзником.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

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