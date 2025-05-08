Каким знакам Зодиака нужно прислушиваться к интуиции в мае 2025 — гороскоп

Гороскоп для четырех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

В мае 2025 года Вселенная готовит особые сигналы, но не каждый будет способен увидеть или услышать их — они предназначены только для избранных. Как прогнозируют астрологи, в этот период острая интуиция станет главным спутником для четырех знаков Зодиака. Она поможет избежать ошибок, найти правильный путь и решить самые сложные жизненные вопросы.

У каких знаков Зодиака откроется шестое чувство в последний месяц весны, читайте в точном астрологическом прогнозе Новини.LIVE.

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Рак

Для Раков май 2025 станет периодом повышенной эмоциональной чувствительности. Ваш внутренний голос будет особенно громким, и астрологи советуют не игнорировать даже малейшие сомнения или подозрения. Если что-то "не так", значит, действительно не так — ваша интуиция считывает то, что пока скрыто от логики. Особенно стоит доверять себе в вопросах отношений и финансов: что-то из прошлого может неожиданно напомнить о себе, и именно интуиция подскажет, как действовать правильно.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Дева

Обычно рациональные и сдержанные Девы в мае могут внезапно оказаться в водовороте собственных эмоций. Внутренний голос станет громче, особенно в ситуациях, где обычно вы полагаетесь исключительно на логику. Астрологи советуют в последний месяц весны дать простор чувствам и предчувствиям. Если вам кажется, что что-то идет не по плану — остановитесь, проверьте детали, обдумайте и проанализируйте. Именно интуиция поможет избежать ошибок на работе или в сложных личных решениях.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Скорпион

Скорпионы всегда имели глубокую связь с мистическим и непостижимым. В мае 2025 года она станет еще сильнее. Ваши догадки будут на удивление точными, особенно в вопросах доверия к другим. Астрологи рекомендуют внимательно прислушиваться к собственному внутреннему компасу — он безошибочно подскажет, кто заслуживает вашего внимания, а кто лишь скрывается за маской. Не спешите делиться планами — время держать некоторые вещи в тайне и действовать осторожно.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Рыбы

Рыбы — один из самых интуитивных знаков Зодиака, а в мае 2025 года ваша сила возрастет еще больше. Вам будут сниться вещие сны, возможны "совпадения", которые на самом деле являются знаками судьбы. Астрологи советуют обращать внимание на символы вокруг — даже в обычных вещах вы найдете ответы на важные вопросы. Особую осторожность стоит проявить в общении с новыми людьми: первое впечатление будет максимально точным. Не игнорируйте внутреннее ощущение "да" или "нет" — оно станет вашим главным союзником.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

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