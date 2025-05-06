Які знаки Зодіаку позбудуться залежностей у період ретроградного Плутону — гороскоп

Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Ретроградний Плутон, який настав 4 травня й продовжить свій зворотний рух до 14 жовтня, впливатиме на найглибші куточки нашої свідомості. За прогнозами астрологів, цей період може стати справжнім звільненням для тих, хто хоче позбутися шкідливих звичок або токсичних зв'язків. Особливо це стосується трьох знаків Зодіаку — для них починається період очищення й особистої трансформації.

Хто саме зможе сказати "прощавай" своїм залежностям, поганим звичкам та небажаним стосункам, пишуть астрологи на Collective World.

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Рак

Вже у травні Раки відчують полегшення, адже Плутон допоможе розірвати пута, які весь час тягнули назад. Нарешті ви зможете попрощатися з тим, що довго псувало здоров'я або тримало вас у внутрішньому полоні. Це може бути куріння, токсичні стосунки чи навіть шкідливий спосіб мислення — неважливо.

Головне, що сили знову на вашому боці, і ви зможете вийти з цього замкненого кола з мінімальними зусиллями. Астрологи радять не відмовлятися від підтримки однодумців або близької людини.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Терези

Терезам у цей період доведеться переглянути любовні зв'язки. З ретроградним Плутоном ви нарешті зважитеся розірвати стосунки, які не приносять радості. Ви завжди були чуйними та доброзичливими, але саме це часто змушувало вас терпіти поруч людей, які не поважають ваші почуття.

Настав час звільнитися від цього баласту. Як тільки ви це зробите — світ заграє новими барвами. Упевненість у собі зросте, а навколо з'явиться більше уваги, компліментів і справжнього інтересу. Астрологи обіцяють: на горизонті нові знайомства — щирі й повні любові.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Водолій

Для Водоліїв ретроградний Плутон стане часом масштабної внутрішньої перебудови. Цей період дозволить нарешті звільнитися від переконань, які обмежують ваш розвиток. Ви почнете по-іншому бачити себе, відмовитеся від стереотипів, які більше не працюють. Бунтарський дух розгорнеться на повну.

Можливо, ви вирішите змінити стиль життя, зовнішність чи навіть ім'я — усе це буде на користь. Цей період ідеально підходить для того, щоб бути собою без страху й сорому. І так, бути "єдинорогом серед овець" — це зовсім не дивно, а навпаки — круто!

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

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