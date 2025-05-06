Какие знаки Зодиака избавятся от зависимостей в период ретроградного Плутона — гороскоп

Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Ретроградный Плутон, который наступил 4 мая и продолжит свое обратное движение до 14 октября, будет влиять на самые глубокие уголки нашего сознания. По прогнозам астрологов, этот период может стать настоящим освобождением для тех, кто хочет избавиться от вредных привычек или токсичных связей. Особенно это касается трех знаков Зодиака — для них начинается период очищения и личной трансформации.

Кто именно сможет сказать "прощай" своим зависимостям, плохим привычкам и нежелательным отношениям, пишут астрологи на Collective World.

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Рак

Уже в мае Раки почувствуют облегчение, ведь Плутон поможет разорвать путы, которые все время тянули назад. Наконец вы сможете попрощаться с тем, что долго портило здоровье или держало вас во внутреннем плену. Это может быть курение, токсичные отношения или даже вредный образ мышления — неважно.

Главное, что силы снова на вашей стороне, и вы сможете выйти из этого замкнутого круга с минимальными усилиями. Астрологи советуют не отказываться от поддержки единомышленников или близкого человека.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Весы

Весам в этот период придется пересмотреть любовные связи. С ретроградным Плутоном вы наконец решитесь разорвать отношения, которые не приносят радости. Вы всегда были чуткими и доброжелательными, но именно это часто заставляло вас терпеть рядом людей, которые не уважают ваши чувства.

Пришло время освободиться от этого балласта. Как только вы это сделаете — мир заиграет новыми красками. Уверенность в себе возрастет, а вокруг появится больше внимания, комплиментов и настоящего интереса. Астрологи обещают: на горизонте новые знакомства — искренние и полные любви.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Водолей

Для Водолеев ретроградный Плутон станет временем масштабной внутренней перестройки. Этот период позволит наконец-то освободиться от убеждений, ограничивающих ваше развитие. Вы начнете по-другому видеть себя, откажетесь от стереотипов, которые больше не работают. Бунтарский дух развернется на полную.

Возможно, вы решите изменить стиль жизни, внешность или даже имя — все это будет на пользу. Этот период идеально подходит для того, чтобы быть собой без страха и стыда. И да, быть "единорогом среди овец" — это совсем не странно, а наоборот — круто!

Знак Зодиака Водолей Фото: freepik.com

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