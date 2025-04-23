Які знаки Зодіаку ризикують багато плакати у травні 2025 — прогноз астрологів

Гороскоп для двох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Травень — місяць пробудження природи, нових мрій і свіжих стартів. Але, на жаль, не для всіх він буде сонячним. Астрологи вже зараз попереджають — два знаки Зодіаку ризикують пережити непростий емоційний період. Замість легкості та натхнення на них може чекати внутрішня боротьба, розчарування та сльози. Це не вирок, а сигнал — час почути себе, зупинитись і зцілитись.

Кому зі знаків Зодіаку травень 2025 року може принести сум та сльози, як пережити цей період з користю, пише LifeStyle24.

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Близнюки

Для Близнюків останній місяць весни може принести неочікувану хвилю емоцій. Астрологи попереджають, що це буде період, коли ностальгія, сум, навіть сльози можуть раптом накотити без видимої причини. Думки будуть заплутаними, а сумніви не даватимуть рухатися вперед. Особливо болісно Близнюки переживатимуть ситуації, пов'язані з близькими людьми: непорозуміння у стосунках, раптові розчарування або розриви.

Порада від астрологів: дайте собі право на почуття. Не намагайтеся бути сильними, коли душа просить сліз. Це шлях до внутрішнього очищення. Поговоріть із тими, кому довіряєте — іноді слова можуть зцілити.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Терези

Другий знак Зодіаку, якому буде складно у травні, — це Терези. Ці представники зодіакального кола надзвичайно чутливі до навколишнього світу, і в останній місяць весни їхня емпатія може стати причиною глибоких душевних переживань. Астрологи зазначають, що Терези візьмуть на себе чужий біль — історії друзів, проблеми рідних або навіть новини з екранів можуть викликати сльози та сумніви. Також може загостритись питання особистого призначення та взаємин: Терези відчують, що губляться у власних бажаннях і не розуміють, куди йдуть.

Порада для Терезів: бережіть себе, так само як дбаєте про інших. Обмежте емоційно виснажливу інформацію, дайте собі час на відновлення. Займіться творчістю або волонтерством — це допоможе трансформувати біль у силу.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

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