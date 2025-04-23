Какие знаки Зодиака рискуют много плакать в мае 2025 года — прогноз астрологов

Гороскоп для двух знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Май — месяц пробуждения природы, новых мечтаний и свежих стартов. Но, к сожалению, не для всех он будет солнечным. Астрологи уже сейчас предупреждают — два знака Зодиака рискуют пережить непростой эмоциональный период. Вместо легкости и вдохновения их может ждать внутренняя борьба, разочарование и слезы. Это не приговор, а сигнал — время услышать себя, остановиться и исцелиться.

Кому из знаков Зодиака май 2025 года может принести печаль и слезы, как пережить этот период с пользой, пишет LifeStyle24.

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Близнецы

Для Близнецов последний месяц весны может принести неожиданную волну эмоций. Астрологи предупреждают, что это будет период, когда ностальгия, грусть, даже слезы могут вдруг накатить без видимой причины. Мысли будут запутанными, а сомнения не будут давать двигаться вперед. Особенно болезненно Близнецы будут переживать ситуации, связанные с близкими людьми: недоразумения в отношениях, внезапные разочарования или разрывы.

Совет от астрологов: дайте себе право на чувства. Не пытайтесь быть сильными, когда душа просит слез. Это путь к внутреннему очищению. Поговорите с теми, кому доверяете — иногда слова могут исцелить.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Весы

Второй знак Зодиака, которому будет сложно в мае, — это Весы. Эти представители зодиакального круга чрезвычайно чувствительны к окружающему миру, и в последний месяц весны их эмпатия может стать причиной глубоких душевных переживаний. Астрологи отмечают, что Весы возьмут на себя чужую боль — истории друзей, проблемы родных или даже новости с экранов могут вызвать слезы и сомнения. Также может обостриться вопрос личного назначения и взаимоотношений: Весы почувствуют, что теряются в собственных желаниях и не понимают, куда идут.

Совет для Весов: берегите себя, так же как заботитесь о других. Ограничьте эмоционально изнуряющую информацию, дайте себе время на восстановление. Займитесь творчеством или волонтерством — это поможет трансформировать боль в силу.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

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