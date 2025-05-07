Які знаки Зодіаку опиняться на порозі великих змін у ретроградний Плутон 2025

Гороскоп для чотирьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Ретроградний Плутон, який триватиме з 4 травня по 14 жовтня 2025 року, відкриває нову потужну главу для чотирьох знаків Зодіаку. За прогнозами астрологів, для цих обраних це буде період внутрішньої трансформації, важливих зрушень та перегляд життєвих стратегій. Вони зможуть побачити правду про себе, попрощатися з тим, що заважає, і перезавантажити життя.

Яким знакам Зодіаку ретроградний Плутон несе великі зміни та трансформації, розповіли астрологи на порталі YourTango.

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Телець

Тельцям ретроградний Плутон подарує час для того, щоб замислитися над своїм професійним шляхом та переглянути ставлення до роботи, цілей і амбіцій. Щоб досягти висот, доведеться змінити стратегію. Можливо, доведеться зруйнувати старі уявлення, аби збудувати щось справді значуще.

Знаки Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Лев

Ретроградний Плутон зачепить сфери кохання та взаємодії з людьми. Астрологи кажуть, що це час, коли Левам потрібно навчитися слухати, домовлятися й працювати разом. Не поспішайте: Плутон не вимагає ідеалу, він вимагає терпіння. Вам належить навчитися бути не лише лідером, а й союзником. Ваша сила — у співпраці, співчутті та гнучкості. І саме це зробить вас сильнішими, ніж будь-яка боротьба за владу.

Знаки Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Скорпіон

Цей ретроград торкнеться ваших найглибших основ — дому, родинної історії, внутрішніх переконань. Він "викопує" усе, що заховано в підсвідомості, змушуючи вас звернутися до внутрішньої дитини та переглянути корені мрій і амбіцій. Астрологи радять Скорпіонам пройти цей період із відкритим серцем: досліджуйте рід, працюйте з психологом, починайте внутрішнє очищення. Ретроградний Плутон перетворює вас на детектива власного життя — і те, що ви знайдете, може стати основою для справжнього зцілення.

Знаки Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Водолій

У 2025 році Плутон продовжує свій рух через ваш знак, приносячи масштабні зміни в усі сфери життя. Це трансформація особистості, стилю мислення та взаємодії з оточенням. Початок ретрограду в сезон Тельця та протистояння з Марсом у зоні стосунків лише посилює напругу. Ретроградний Плутон просить вас навчитися терплячості, гнучкості та дипломатії. Це не час кидатися на амбразуру. Навпаки — краще аналізувати, прислухатися до інших і захищати особисті кордони. Астрологи зазначають, чим спокійніше ви сприймете зміни, тим потужнішою буде ваша трансформація. І нагорода не забариться.

Знаки Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

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