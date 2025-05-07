Какие знаки Зодиака окажутся на пороге больших перемен в ретроградный Плутон 2025

Гороскоп для четырех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Ретроградный Плутон, который продлится с 4 мая по 14 октября 2025 года, открывает новую мощную главу для четырех знаков Зодиака. По прогнозам астрологов, для этих избранных это будет период внутренней трансформации, важных сдвигов и пересмотра жизненных стратегий. Они смогут увидеть правду о себе, попрощаться с тем, что мешает, и перезагрузить жизнь.

Каким знакам Зодиака ретроградный Плутон несет большие перемены и трансформации, рассказали астрологи на портале YourTango.

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Телец

Тельцам ретроградный Плутон подарит время для того, чтобы задуматься над своим профессиональным путем и пересмотреть отношение к работе, целям и амбициям. Чтобы достичь высот, придется изменить стратегию. Возможно, придется разрушить старые представления, чтобы построить что-то действительно значимое.

Знаки Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Лев

Ретроградный Плутон затронет сферы любви и взаимодействия с людьми. Астрологи говорят, что это время, когда Львам нужно научиться слушать, договариваться и работать вместе. Не спешите: Плутон не требует идеала, он требует терпения. Вам предстоит научиться быть не только лидером, но и союзником. Ваша сила — в сотрудничестве, сочувствии и гибкости. И именно это сделает вас сильнее, чем любая борьба за власть.

Знаки Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Скорпион

Этот ретроград затронет ваши самые глубокие основы — дом, семейную историю, внутренние убеждения. Он "выкапывает" все, что спрятано в подсознании, заставляя вас обратиться к внутреннему ребенку и пересмотреть корни мечтаний и амбиций. Астрологи советуют Скорпионам пройти этот период с открытым сердцем: исследуйте род, работайте с психологом, начинайте внутреннее очищение. Ретроградный Плутон превращает вас в детектива собственной жизни — и то, что вы найдете, может стать основой для настоящего исцеления.

Знаки Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Водолей

В 2025 году Плутон продолжает свое движение через ваш знак, принося масштабные изменения во все сферы жизни. Это трансформация личности, стиля мышления и взаимодействия с окружением. Начало ретрограда в сезон Тельца и противостояние с Марсом в зоне отношений только усиливает напряжение.

Ретроградный Плутон просит вас научиться терпеливости, гибкости и дипломатии. Это не время бросаться на амбразуру. Наоборот — лучше анализировать, прислушиваться к другим и защищать личные границы. Астрологи отмечают, чем спокойнее вы воспримете изменения, тем мощнее будет ваша трансформация. И награда не заставит себя ждать.

Знаки Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

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