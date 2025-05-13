Каким знакам Зодиака нужно заняться здоровьем в мае 2025 — прогноз астрологов

Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Май 2025 года может оказаться непростым для некоторых представителей зодиакального круга. Как предупреждают астрологи, этим знакам Зодиака необходимо обратить особое внимание на свое здоровье — как физическое, так и психическое. В этот период им категорически нельзя игнорировать сигналы своего тела.

Кому из знаков Зодиака нужно позаботиться о своем самочувствии и здоровье в мае 2025 года, читайте в нашем точном астрологическом прогнозе.

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Овен

Для Овнов май начался в бешеном ритме: бесконечные встречи, задачи, обязанности. Но, как предупреждают звезды, если вы не сбавите темп, рискуете выгореть. Астрологи советуют во второй половине мая отказаться от лишнего, научиться говорить "нет" и позволить себе больше отдыха. Даже несколько дней релакса помогут восстановить силы и сохранить здоровье.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Скорпион

Скорпионы в последний месяц весны могут столкнуться с внутренним напряжением. Астрологи советуют не игнорировать свои эмоции — делитесь ими, ищите поддержку, не оставайтесь наедине со своими переживаниями. Здоровье — это не только тело, но и душа. Следите за сном, двигайтесь больше, выбирайте сбалансированную пищу. Вы сможете выстоять, если позаботитесь о себе уже сейчас.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Козерог

Козероги — самый трудолюбивый знак Зодиака. Но именно это часто и становится главной причиной постоянного напряжения, истощения и плохого сна. Именно в мае, чтобы избежать проблем со здоровьем, астрологи рекомендуют Козерогам настроить режим сна, пересмотреть объем задач и делегировать часть дел кому-то другому. Не бойтесь обратиться за помощью — это не слабость, а зрелость.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Ранее мы писали, какому знаку Зодиака ждать сюрприза от Вселенной на этой неделе 13-18 мая.

Напомним, также мы рассказывали, каким знакам Зодиака нужно внимательно слушать интуицию в мае.