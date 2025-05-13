Який знак Зодіаку отримає сюрприз від Всесвіту на цьому тижні 13-18 травня 2025

Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сюрпризи не завжди мають бантики, часом це особливий шанс, що змінює життя на краще. Саме такий сюрприз, за словами астрологів, Всесвіт підготував для одного знаку Зодіаку. На цьому тижні з 13 по 18 травня на цього щасливчика можуть чекати доленосна зустріч, довгоочікувана звістка або прорив у важливій справі.

Кому з представників зодіакального кола Всесвіт підготував особливий подарунок на цьому тижні 13-18 травня, читайте у точному астрологічному прогнозі Новини.LIVE.

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У період з 13 по 18 травня Всесвіт буде особливо прихильний до тих, хто народився під знаком Лева. За прогнозами астрологів, саме в житті Левів відбудеться подія, яка кардинально змінить настрій і напрямок думок.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Так, у вівторок та середу варто звертати увагу на знаки — можливо, саме тоді вам надійде несподіване повідомлення або відбудеться випадкова зустріч, яка виявиться не такою вже й випадковою. І згодом стане дуже важливою. Не виключено, що вам може надійти раптова пропозиція або приємний подарунок.

Астрологи радять не ігнорувати інтуїцію — вона стане вашим провідником та допоможе ухвалювати правильні рішення. Тиждень обіцяє бути насиченим, тож відкрийтесь новому, не чиніть опору потоку подій, і дайте Всесвіту ощасливити вас.

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