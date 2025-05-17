Які знаки Зодіаку будуть найщасливішими влітку 2025 — Таро прогноз

Кілька тарологічних карт у руці. Фото: Freepik

Для представників кількох знаків зодіакального кола це літо буде найкращим у їхньому житті. Тарологи розповіли, яким знакам Зодіаку пощастить влітку цього року, та пояснили, що варто їм робити, щоб не відлякати це щастя.

Новини.LIVE розповідає про ці знаки Зодіаку.

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Знаки Зодіаку, які будуть щасливими влітку цього року за Таро

Овен — карта Таро "Лицар Жезлів"

Тим, хто народився в період з 21 березня до 19 квітня, це літо принесе енергію для нових проєктів і пригод. Представники цього знака Зодіаку влітку будуть сповнені ентузіазму і бажанням діяти. Однак, тарологи рекомендують бути обережними з надмірною імпульсивністю.

Символ знака Зодіаку Овен. Фото ілюстративне: Freepik

Лев — карта Таро "Сила"

Літо цього року надасть представникам Леву внутрішню силу і мужність для того, щоб вони змогли без проблем пройти всі перешкоди на своєму шляху. Тарологи кажуть, що люди, які народилися під цим зодіакальним знаком, зможуть проявити себе з боку лідера.

Символ знака Зодіаку Лев. Фото ілюстративне: Freepik

Стрілець — карта Таро "Трійка Жезлів"

Влітку представники цього знака Зодіаку можуть відкрити для себе нові горизонти і можливості для різних подорожей чи розширення власного світогляду. Тарологи рекомендують Стрільцям планувати своє майбутнє з оптимізмом.

Символ знака Зодіаку Стрілець. Фото ілюстративне: Freepik

Козеріг — карта Таро "Десятка Пентаклів"

Люди, народжені в період з 22 грудня до 19 січня, матимуть стабільне життя цього літа. Також літній сезон року може бути пов’язаним із сімейними цінностями і досягненням матеріального добробуту.

Символ знака Зодіаку Козеріг. Фото ілюстративне: Pinterest

Риби — карта Таро "Дев’ятка Кубків"

Цей літній сезон може принести в життя представників такого знака зодіакального сузір’я емоційне задоволення і здійснення найзаповітніших мрій. Тарологи рекомендують Рибам насолоджуватися радістю і гармонією.

Символ знака Зодіаку Риби. Фото ілюстративне: Pinterest

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