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Ці знаки Зодіаку поїдуть кудись влітку 2025 року за Таро

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Дата публікації: 5 червня 2025 03:55
Які знаки Зодіаку будуть подорожувати влітку 2025 — Таро прогноз
Три карти Таро з колоди на столі. Фото: Pinterest

Для представників кількох знаків зодіакального сузір’я це літо буде доволі насиченим на поїздки. Тарологи розповіли, яким знакам Зодіаку вдасться вирушити у неймовірні подорожі, де вони зможуть насолодитися відпочинком і дослідити нові місця, влітку цього року.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Знаки Зодіаку, які вирушать у подорож цього літа за Таро

Овен — карта Таро "Лицар Жезлів"

Ця тарологічна карта вважається символом енергії, пригод, подорожей і бажання діяти. Влітку цього року представники Овну відчують, що вони хочуть вирушити у нові місця, досліджувати незвідане і активно проводити свій час.

Тарологи кажуть, що ця карта Таро вважається доволі сильною для того, щоб подорожувати.

Символ знака Зодиака Овен
Символ знака Зодіаку Овен. Фото ілюстративне: Freepik

Стрілець — карта Таро "Трійка Жезлів"

Ця карта Таро є символом розширення горизонтів, будування планів на майбутнє, вихід із зони комфорту і відкриття нових можливостей на своєму шляху. Зазвичай ця карта асоціюється з подорожами, експортом чи імпортом чогось чи далекими планами.

Для представників Стрільця, який любить подорожувати, це гарний час для того, щоб кудись вирушити.

Символ знака Зодиака Стрелец
Символ знака Зодіаку Стрілець. Фото ілюстративне: Freepik

Лев — карта Таро "Сила"

Ця тарологічна карта символізує внутрішню силу, хоробрість і вміння проходити повз всі перешкоди на своєму шляху. Представники Лева можуть відчути, що настав час випробувати себе в чомусь, а це може виявитися в сміливих подорожах чи пригодах.

Особливо це стосується поїздок, де цим людям потрібно буде проявити витримку.

Символ знака Зодиака Лев
Символ знака Зодіаку Лев. Фото ілюстративне: Pinterest

Козеріг — карта Таро "Десятка Пентаклів"

Ця карта Таро символізує стабільність і сімейне благополуччя, а також вказує на сімейні подорожі чи відпустку з близькими. Йдеться про поїздки, в яких головною метою для Козерогів буде насолода комфортом і спільно проведеним часом.

Причому, ця пригода буде не раптовою, а добре спланованою представниками цього знака Зодіаку.

Символ знака Зодиака Козерог
Символ знака Зодіаку Козеріг. Фото ілюстративне: Pinterest

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Єва Глоба - Редактор
Автор:
Єва Глоба
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