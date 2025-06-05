Які знаки Зодіаку будуть подорожувати влітку 2025 — Таро прогноз

Три карти Таро з колоди на столі. Фото: Pinterest

Для представників кількох знаків зодіакального сузір’я це літо буде доволі насиченим на поїздки. Тарологи розповіли, яким знакам Зодіаку вдасться вирушити у неймовірні подорожі, де вони зможуть насолодитися відпочинком і дослідити нові місця, влітку цього року.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Знаки Зодіаку, які вирушать у подорож цього літа за Таро

Овен — карта Таро "Лицар Жезлів"

Ця тарологічна карта вважається символом енергії, пригод, подорожей і бажання діяти. Влітку цього року представники Овну відчують, що вони хочуть вирушити у нові місця, досліджувати незвідане і активно проводити свій час.

Тарологи кажуть, що ця карта Таро вважається доволі сильною для того, щоб подорожувати.

Символ знака Зодіаку Овен. Фото ілюстративне: Freepik

Стрілець — карта Таро "Трійка Жезлів"

Ця карта Таро є символом розширення горизонтів, будування планів на майбутнє, вихід із зони комфорту і відкриття нових можливостей на своєму шляху. Зазвичай ця карта асоціюється з подорожами, експортом чи імпортом чогось чи далекими планами.

Для представників Стрільця, який любить подорожувати, це гарний час для того, щоб кудись вирушити.

Символ знака Зодіаку Стрілець. Фото ілюстративне: Freepik

Лев — карта Таро "Сила"

Ця тарологічна карта символізує внутрішню силу, хоробрість і вміння проходити повз всі перешкоди на своєму шляху. Представники Лева можуть відчути, що настав час випробувати себе в чомусь, а це може виявитися в сміливих подорожах чи пригодах.

Особливо це стосується поїздок, де цим людям потрібно буде проявити витримку.

Символ знака Зодіаку Лев. Фото ілюстративне: Pinterest

Козеріг — карта Таро "Десятка Пентаклів"

Ця карта Таро символізує стабільність і сімейне благополуччя, а також вказує на сімейні подорожі чи відпустку з близькими. Йдеться про поїздки, в яких головною метою для Козерогів буде насолода комфортом і спільно проведеним часом.

Причому, ця пригода буде не раптовою, а добре спланованою представниками цього знака Зодіаку.

Символ знака Зодіаку Козеріг. Фото ілюстративне: Pinterest

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