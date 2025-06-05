Какие знаки Зодиака будут путешествовать летом 2025 — Таро прогноз

Три карты Таро из колоды на столе. Фото: Pinterest

Для представителей нескольких знаков зодиакального созвездия это лето будет довольно насыщенным на поездки. Тарологи рассказали, каким знакам Зодиака удастся отправиться в невероятные путешествия, где они смогут насладиться отдыхом и исследовать новые места, летом этого года.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Знаки Зодиака, которые отправятся в путешествие этим летом по Таро

Овен — карта Таро "Рыцарь Жезлов"

Эта тарологическая карта считается символом энергии, приключений, путешествий и желания действовать. Летом этого года представители Овна почувствуют, что они хотят отправиться в новые места, исследовать неизведанное и активно проводить свое время.

Тарологи говорят, что эта карта Таро считается довольно сильной для того, чтобы путешествовать.

Символ знака Зодиака Овен. Фото иллюстративное: Freepik

Стрелец — карта Таро "Тройка Жезлов"

Эта карта Таро является символом расширения горизонтов, строительства планов на будущее, выход из зоны комфорта и открытия новых возможностей на своем пути. Обычно эта карта ассоциируется с путешествиями, экспортом или импортом чего-то или дальними планами.

Для представителей Стрельца, который любит путешествовать, это хорошее время для того, чтобы куда-то отправиться.

Символ знака Зодиака Стрелец. Фото иллюстративное: Freepik

Лев — карта Таро "Сила"

Эта тарологическая карта символизирует внутреннюю силу, храбрость и умение проходить мимо всех препятствий на своем пути. Представители Льва могут почувствовать, что пришло время испытать себя в чем-то, а это может оказаться в смелых путешествиях или приключениях.

Особенно это касается поездок, где этим людям нужно будет проявить выдержку.

Символ знака Зодиака Лев. Фото иллюстративное: Pinterest

Козерог — карта Таро "Десятка Пентаклей"

Эта карта Таро символизирует стабильность и семейное благополучие, а также указывает на семейные путешествия или отпуск с близкими. Речь идет о поездках, в которых главной целью для Козерогов будет наслаждение комфортом и совместно проведенным временем.

Причем, это приключение будет не внезапным, а хорошо спланированным представителями этого знака Зодиака.

Символ знака Зодиака Козерог. Фото иллюстративное: Pinterest

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