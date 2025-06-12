Какие знаки Зодиака разойдутся с любимыми летом 2025 — Таро прогноз

Колода карт Таро в руке. Фото: Pinterest

Для представителей нескольких знаков Зодиака это лето будет не очень благоприятным для личной жизни. Тарологи рассказали, какие знаки Зодиака могут внезапно "разорвать" свои отношения со вторыми половинками летом 2025 года.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Знаки Зодиака, которые могут закончить отношения летом 2025 года по Таро

Рак — карта Таро "Четверка Кубков"

Эта карта Таро символизирует апатию в эмоциональном плане, неудовлетворенность, скуку или ощущение, что в отношениях чего-то не хватает. Этим летом представители Рака могут почувствовать эмоциональную отстраненность от своего любимого человека, не обращать внимание на новые возможности или предложения, а это приведет к дистанции в личной жизни.

Тарологи говорят, что если представители этого знака будут игнорировать данные факты, они могут разойтись с любимыми.

Символ знака Зодиака Рак. Фото иллюстративное: Freepik

Скорпион — карта Таро "Смерть"

Эта карта Таро указывает на радикальные изменения, окончание циклов и важность отпускать прошлое. В контексте личной жизни это может свидетельствовать о завершении какого-то этапа, которое может быть болезненным для Скорпионов, или глубокое обновление отношений.

Тарологи говорят, что если представители этого знака вместе со своей второй половинкой не готовы к таким изменениям, они могут завершить отношения.

Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: Freepik

Водолей — карта Таро "Пятерка Мечей"

Эта карта Таро символизирует ссоры, недоразумения, поражения, ложь или ощущение "проигрыша" в любви. Между Водолеями и их партнерами могут появиться серьезные конфликты, обвинения или ситуации, когда кто-то из них может почувствовать себя преданным или побежденным.

Тарологи говорят, что летом 2025 года представители Водолея могут закончить свои отношения.

Символ знака Зодиака Водолей. Фото иллюстративное: Freepik

Козерог — карта Таро "Десятка Мечей"

Эта карта Таро указывает на окончание довольно непростого и, в то же время, болезненного периода в отношениях. Это может означать конец страданий, который придет в результате окончания отношений, или тяжелое завершение определенных отношений.

Тарологи говорят, что именно с этого момента начинается путь Козерогов вверх.

Символ знака Зодиака Козерог. Фото иллюстративное: Freepik

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