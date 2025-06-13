У каких знаков Зодиака родится ребенок летом 2025 — Таро прогноз

Женщина с колодой карт в руках. Фото: Pexels

В семье представителей нескольких знаков зодиакального созвездия этим летом будет долгожданное пополнение. Тарологи рассказали, какие знаки Зодиака будут иметь детей и какие тарологические карты выпали этим людям на ближайшее время.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

Реклама

Читайте также:

Знаки Зодиака, которые будут иметь детей летом 2025 года по картам Таро

Овен — карта таро "Рыцарь Жезлов"

Эта тарологическая карта символизирует энергию, приключения и движение, а также импульс к новым начинаниям. В жизни представителей этого знака Зодиака события начнут довольно резко и быстро развиваться, а это может привести к решению о рождении ребенка или к факту появления новой жизни в семье.

Тарологи отмечают, что летом для Овнов будет активная энергия, которая поможет им пополнить семью.

Символ знака Зодиака Овен. Фото иллюстративное: Freepik

Рак — карта Таро "Туз Кубков"

Эта карта Таро считается символом начала новых эмоций и отношений, а также улучшения эмоционального состояния. Также эта карта говорит о любви, сострадании и переполнении сердца, а это благоприятный момент для беременности и рождения ребенка.

Тарологи говорят, что для представителей Рака, которые от природы являются очень семейными людьми, это может указывать на пополнение в семье.

Символ знака Зодиака Рак. Фото иллюстративное: Freepik

Козерог — карта Таро "Десятка Пентаклей"

Эта карта Таро считается одной из самых сильных и символизирует семейное счастье, стабильность, наследство, благополучие и расширение рода. Это замечательная карта для рождения ребенка, ведь она свидетельствует о создании хорошей и благополучной семьи.

Тарологи говорят, что у представителей знака Зодиака Козерог летом может быть долгожданное пополнение в семье.

Символ знака Зодиака Козерог. Фото иллюстративное: Pinterest

Рыбы — карта Таро "Луна"

Эта тарологическая карта может свидетельствовать о прояснении неопределенности, выходе из тайн и прозрении. Тарологи отмечают, что представители этого знака Зодиака могут наконец узнать долгожданную новость о беременности уже этим летом.

Также есть возможность, что ребенок появится в результате преодоления препятствий или неопределенностей.

Символ знака Зодиака Рыбы. Фото иллюстративное: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака могут разойтись с любимыми летом 2025 года по Таро.

Ранее мы рассказывали о том, у каких знаков Зодиака состоится свадьба летом 2025 года по Таро.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака поедут куда-то летом 2025 года по Таро.