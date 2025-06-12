Знак Зодіаку, у якого розпочнеться біла смуга у житті з 14 червня 2025 — гороскоп

Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Повня у Стрільці, яка відбулась 11 червня, залишила по собі сильний енергетичний слід, який далеко не на всіх представників зодіакального кола вплинув добре. Не менш важку та нестабільну енергетику несе й п'ятниця, 13-те. Втім, вже з 14 червня один знак Зодіаку отримає справжній подарунок від Всесвіту — початок білої смуги у житті. Важливі події, неочікувані шанси, гармонія в особистому житті та прорив у фінансах — усе це стане для нього реальністю.

Який знак Зодіаку зможе нарешті забути про турботи та проблеми, читайте у точному астрологічному прогнозі Новини.LIVE.

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Знак Зодіаку, для якого з 14 червня розпочнеться біла смуга у житті

Астрологи прогнозують час позитивних змін у житті тим, хто народився під вогняним знаком Лева. Після кількох місяців емоційних гойдалок і непередбачуваних ситуацій, нарешті настає момент, коли все складеться найкращим чином.

Починаючи з 14 червня 2025 року, Леви відчують прилив енергії, натхнення та бажання діяти — і це принесе реальні плоди.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Ця фаза світлої життєвої смуги супроводжуватиметься позитивними змінами у різних сферах життя. На роботі можливе підвищення або несподівана пропозиція, яку складно буде відхилити.

Фінансова сфера також тішитиме: старі борги можуть бути повернуті, а нові проєкти принесуть прибуток. В особистому житті — гармонія, порозуміння і навіть шанс на нові романтичні стосунки для самотніх. Не виключено, що Леви отримають важливу новину, яка відкриє перед ними новий етап у житті.

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