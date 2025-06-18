Яким знакам Зодіаку буде боляче наприкінці червня 2025 — Таро прогноз

Сеанс ворожіння на картах Таро. Фото: Pexels

Для представників кількох знаків зодіакального сузір’я кінець цього місяця буде далеко не найлегшим у їхньому житті. Тарологи розповіли, які знаки Зодіаку можуть відчути справжній біль, розчарування чи апатію в другій половині червня 2025 року.

Новини.LIVE розповідає про ці знаки Зодіаку.

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Рак — карта Таро "Четвірка Кубків"

Ця карта Таро може символізувати біль в емоційному плані від розчарування чи апатії, яка перетворюється на справжній конфлікт. Наприкінці цього місяця Раки можуть відчути ігнорування їхніх почуттів чи самі відмовитися від пропозиції, в результаті чого їм буде сумно.

Символ знака Зодіаку Рак. Фото ілюстративне: Freepik

Діва — карта Таро "Відлюдник"

Ця карта Таро свідчить про самотність і самоаналіз, який для Дів може бути доволі болісним. Це може статися через усвідомлення своїх помилок, програшу чи нездатності вплинути на ситуацію. В другій половині червня ці люди можуть відчути себе ізольованими у власному болі.

Символ знака Зодіаку Діва. Фото ілюстративне: Freepik

Терези — карта Таро "Двійка Мечів"

Ця карта Таро символізує нерішучість, блокування емоцій і приховування справжньої правди. Наприкінці червня Терезам може знадобитися зробити болісний вибір або усвідомити, що їх обдурили. В результаті ці люди можуть відчути конфлікт і біль всередині себе.

Символ знака Зодіаку Терези. Фото ілюстративне: Freepik

Скорпіон — карта Таро "Смерть"

Ця карта Таро символізує серйозні зміни і закінчення циклів, які нерідко супроводжуються болем від втрати. Скорпіони можуть стати учасниками важкого конфліктного розставання чи болісного усвідомлення важливості щось відпустити.

Символ знака Зодіаку Скорпіон. Фото ілюстративне: Freepik

Водолій — карта Таро "Дев'ятка Мечів"

Ця карта Таро символізує біль, тривогу, страхи, безсоння і душевні страждання. В останні тижні червня Водолії можуть відчути конфлікт, розчарування чи програш, що призведе до сильного емоційного болю і стресу.

Символ знака Зодіаку Водолій. Фото ілюстративне: Freepik

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