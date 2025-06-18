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Головна Свята Цим знакам Зодіаку кінець червня 2025 принесе біль за Таро

Цим знакам Зодіаку кінець червня 2025 принесе біль за Таро

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Дата публікації: 18 червня 2025 03:55
Яким знакам Зодіаку буде боляче наприкінці червня 2025 — Таро прогноз
Сеанс ворожіння на картах Таро. Фото: Pexels
Ключові моменти Знаки Зодіаку, яким буде важко на душі наприкінці червня 2025 за картами Таро

Для представників кількох знаків зодіакального сузір’я кінець цього місяця буде далеко не найлегшим у їхньому житті. Тарологи розповіли, які знаки Зодіаку можуть відчути справжній біль, розчарування чи апатію в другій половині червня 2025 року.

Новини.LIVE розповідає про ці знаки Зодіаку.

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Знаки Зодіаку, яким буде важко на душі наприкінці червня 2025 за картами Таро

Рак — карта Таро "Четвірка Кубків"

Ця карта Таро може символізувати біль в емоційному плані від розчарування чи апатії, яка перетворюється на справжній конфлікт. Наприкінці цього місяця Раки можуть відчути ігнорування їхніх почуттів чи самі відмовитися від пропозиції, в результаті чого їм буде сумно.

Символ знака Зодиака Рак
Символ знака Зодіаку Рак. Фото ілюстративне: Freepik

Діва — карта Таро "Відлюдник"

Ця карта Таро свідчить про самотність і самоаналіз, який для Дів може бути доволі болісним. Це може статися через усвідомлення своїх помилок, програшу чи нездатності вплинути на ситуацію. В другій половині червня ці люди можуть відчути себе ізольованими у власному болі.

Символ знака Зодиака Дева
Символ знака Зодіаку Діва. Фото ілюстративне: Freepik

Терези — карта Таро "Двійка Мечів"

Ця карта Таро символізує нерішучість, блокування емоцій і приховування справжньої правди. Наприкінці червня Терезам може знадобитися зробити болісний вибір або усвідомити, що їх обдурили. В результаті ці люди можуть відчути конфлікт і біль всередині себе. 

Символ знака Зодиака Весы
Символ знака Зодіаку Терези. Фото ілюстративне: Freepik

Скорпіон — карта Таро "Смерть"

Ця карта Таро символізує серйозні зміни і закінчення циклів, які нерідко супроводжуються болем від втрати. Скорпіони можуть стати учасниками важкого конфліктного розставання чи болісного усвідомлення важливості щось відпустити.

Символ знака Зодиака Скорпион
Символ знака Зодіаку Скорпіон. Фото ілюстративне: Freepik

Водолій — карта Таро "Дев'ятка Мечів"

Ця карта Таро символізує біль, тривогу, страхи, безсоння і душевні страждання. В останні тижні червня Водолії можуть відчути конфлікт, розчарування чи програш, що призведе до сильного емоційного болю і стресу.

Символ знака Зодиака Водолей
Символ знака Зодіаку Водолій. Фото ілюстративне: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку отримають непоганий прибуток наприкінці червня 2025 року. 

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку можуть розійтися з коханими влітку 2025 року за Таро. 

Також ми повідомляли про те, в яких знаків Зодіаку буде весілля влітку 2025 року за Таро.

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Єва Глоба - Редактор
Автор:
Єва Глоба
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