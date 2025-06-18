Каким знакам Зодиака будет больно в конце июня 2025 — Таро прогноз

Этим знакам Зодиака конец июня 2025 принесет боль по Таро
Для представителей нескольких знаков зодиакального созвездия конец этого месяца будет далеко не самым легким в их жизни. Тарологи рассказали, какие знаки Зодиака могут почувствовать настоящую боль, разочарование или апатию во второй половине июня 2025 года.
Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.
Знаки Зодиака, которым будет тяжело на душе в конце июня 2025 года по картам Таро
Рак — карта Таро "Четверка Кубков"
Эта карта Таро может символизировать боль в эмоциональном плане от разочарования или апатии, которая превращается в настоящий конфликт. В конце этого месяца Раки могут почувствовать игнорирование их чувств или сами отказаться от предложения, в результате чего им будет грустно.
Дева — карта Таро "Отшельник"
Эта карта Таро свидетельствует об одиночестве и самоанализе, который для Дев может быть довольно болезненным. Это может произойти из-за осознания своих ошибок, проигрыша или неспособности повлиять на ситуацию. Во второй половине июня эти люди могут почувствовать себя изолированными в собственной боли.
Весы — карта Таро "Двойка Мечей"
Эта карта Таро символизирует нерешительность, блокирование эмоций и сокрытие истинной правды. В конце июня Весам может понадобиться сделать мучительный выбор или осознать, что их обманули. В результате эти люди могут почувствовать конфликт и боль внутри себя.
Скорпион — карта Таро "Смерть"
Эта карта Таро символизирует серьезные изменения и окончания циклов, которые нередко сопровождаются болью от потери. Скорпионы могут стать участниками тяжелого конфликтного расставания или мучительного осознания важности что-то отпустить.
Водолей — карта Таро "Девятка Мечей"
Эта карта Таро символизирует боль, тревогу, страхи, бессонницу и душевные страдания. В последние недели июня Водолеи могут почувствовать конфликт, разочарование или проигрыш, что приведет к сильной эмоциональной боли и стрессу.
Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака получат неплохую прибыль в конце июня 2025 года.
Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака могут разойтись с любимыми летом 2025 года по Таро.
Также мы сообщали о том, у каких знаков Зодиака будет свадьба летом 2025 года по Таро.
Читайте Новини.LIVE!