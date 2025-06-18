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Главная Праздники Этим знакам Зодиака конец июня 2025 принесет боль по Таро

Этим знакам Зодиака конец июня 2025 принесет боль по Таро

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Дата публикации 18 июня 2025 03:55
Каким знакам Зодиака будет больно в конце июня 2025 — Таро прогноз
Сеанс гадания на картах Таро. Фото: Pexels
Ключові моменти Знаки Зодиака, которым будет тяжело на душе в конце июня 2025 года по картам Таро

Для представителей нескольких знаков зодиакального созвездия конец этого месяца будет далеко не самым легким в их жизни. Тарологи рассказали, какие знаки Зодиака могут почувствовать настоящую боль, разочарование или апатию во второй половине июня 2025 года.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Знаки Зодиака, которым будет тяжело на душе в конце июня 2025 года по картам Таро

Рак — карта Таро "Четверка Кубков"

Эта карта Таро может символизировать боль в эмоциональном плане от разочарования или апатии, которая превращается в настоящий конфликт. В конце этого месяца Раки могут почувствовать игнорирование их чувств или сами отказаться от предложения, в результате чего им будет грустно.

Символ знака Зодиака Рак
Символ знака Зодиака Рак. Фото иллюстративное: Freepik

Дева — карта Таро "Отшельник"

Эта карта Таро свидетельствует об одиночестве и самоанализе, который для Дев может быть довольно болезненным. Это может произойти из-за осознания своих ошибок, проигрыша или неспособности повлиять на ситуацию. Во второй половине июня эти люди могут почувствовать себя изолированными в собственной боли.

Символ знака Зодиака Дева
Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Freepik

Весы — карта Таро "Двойка Мечей"

Эта карта Таро символизирует нерешительность, блокирование эмоций и сокрытие истинной правды. В конце июня Весам может понадобиться сделать мучительный выбор или осознать, что их обманули. В результате эти люди могут почувствовать конфликт и боль внутри себя.

Символ знака Зодиака Весы
Символ знака Зодиака Весы. Фото иллюстративное: Freepik

Скорпион — карта Таро "Смерть"

Эта карта Таро символизирует серьезные изменения и окончания циклов, которые нередко сопровождаются болью от потери. Скорпионы могут стать участниками тяжелого конфликтного расставания или мучительного осознания важности что-то отпустить.

Символ знака Зодиака Скорпион
Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: Freepik

Водолей — карта Таро "Девятка Мечей"

Эта карта Таро символизирует боль, тревогу, страхи, бессонницу и душевные страдания. В последние недели июня Водолеи могут почувствовать конфликт, разочарование или проигрыш, что приведет к сильной эмоциональной боли и стрессу.

Символ знака Зодиака Водолей
Символ знака Зодиака Водолей. Фото иллюстративное: Freepik

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака получат неплохую прибыль в конце июня 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака могут разойтись с любимыми летом 2025 года по Таро.

Также мы сообщали о том, у каких знаков Зодиака будет свадьба летом 2025 года по Таро.

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Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
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