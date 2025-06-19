Какие знаки Зодиака купят машину летом 2025 — Таро прогноз

Сеанс гадания на картах Таро. Фото: Pinterest

Представителям нескольких знаков зодиакального созвездия летом этого года удастся совершить масштабную покупку. Тарологи рассказали, какие знаки Зодиака могут приобрести автомобиль в ближайшее время и какие карты выпали этим людям.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Овен — карта Таро "Рыцарь Жезлов"

Эта карта Таро символизирует активность, приключения, быстрые действия и новые возможности на пути. Летом этого года Овны могут неожиданно, но успешно решить приобрести автомобиль. Также эти люди могут что-то купить такое, что связано с новыми возможностями или активным образом жизни.

Символ знака Зодиака Овен. Фото иллюстративное: Freepik

Лев — карта Таро "Колесница"

Эта карта Таро символизирует движение, путешествие, прогресс, контроль и достижение своих целей. Этим летом представители Льва могут купить транспортное средство или что-то подобное. В то же время, они будут чувствовать решительность и держать ситуацию под контролем, что поможет им успешно осуществить покупку.

Символ знака Зодиака Лев. Фото иллюстративное: Freepik

Весы — карта Таро "Рыцарь Пентаклей"

Эта карта Таро символизирует практичность, надежность и воплощение долгосрочных финансовых целей. Летом Весы могут купить автомобиль, причем, это будет хорошо спланированное и обдуманное решение. Это свидетельствует о стабильной покупке, которая принесет комфорт.

Символ знака Зодиака Весы. Фото иллюстративное: Freepik

Стрелец — карта Таро "Тройка Жезлов"

Эта карта Таро символизирует расширение горизонтов, планирование будущего и выход из зоны комфорта, а также новые возможности, которые касаются дальних путешествий. Летом Стрельцы могут приобрести машину, чтобы воплотить свои планы путешествовать.

Символ знака Зодиака Стрелец. Фото иллюстративное: Freepik

Козерог — карта Таро "Десятка Пентаклей"

Эта карта таро символизирует семейное благополучие, стабильность, долгосрочные денежные вложения и наследство. Летом Козероги могут купить машину, что станет частью создания или укрепления семейных связей.

Символ знака Зодиака Козерог. Фото иллюстративное: Freepik

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