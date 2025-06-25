Какие знаки Зодиака встретят свою любовь в июле 2025 — Таро прогноз

Сеанс гадания на картах Таро. Фото: Times Now

Следующий летний месяц станет для нескольких знаков зодиакального круга довольно романтичным. Тарологи рассказали, каким знакам Зодиака повезет встретить человека, с которым у них начнутся серьезные отношения, уже в июле 2025 года.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Знаки Зодиака, которые встретят партнера в июле 2025 года по картам Таро

Овен — карта Таро "Рыцарь Кубков"

Эта карта Таро символизирует романтические предложения, ухаживания и появление человека, который несет сильные эмоции. В июле представители этого знака Зодиака могут познакомиться с потенциальным партнером, отношения с которым могут довольно быстро развиваться.

Символ знака Зодиака Овен. Фото иллюстративное: Freepik

Близнецы — карта Таро "Влюбленные"

Эта карта Таро символизирует любовь, выбор второй половинки и судьбоносные встречи, а также указывает на важное решение в личной жизни. В следующем месяце представители этого знака Зодиака установят глубокую и взаимную связь с кем-то важным.

Символ знака Зодиака Близнецы. Фото иллюстративное: Freepik

Рак — карта Таро "Туз Кубков"

Эта карта Таро символизирует начало новых эмоций, отношений и сильного эмоционального обновления, а также расцвет чувств и старт чего-то важного. Для Раков это может означать сильный сигнал о новом насыщенном знакомстве, которое в июле может стать серьезными отношениями.

Символ знака Зодиака Рак. Фото иллюстративное: Freepik

Весы — карта Таро "Королева Кубков"

Эта карта Таро символизирует эмоциональную мудрость, интуицию, сочувствие, умение глубоко чувствовать и притягивать любовь. В следующем месяце Весы будут притягивать гармоничные отношения или найдут любовь, которая базируется на взаимопонимании между двумя людьми.

Символ знака Зодиака Весы. Фото иллюстративное: Freepik

Рыбы — карта Таро "Десятка Кубков"

Эта карта Таро символизирует эмоциональное счастье, благополучие в семье и исполнение желаний в отношениях. В следующем месяце представители Рыб могут встретить человека, с которым у них завяжутся долгие и счастливые отношения.

Символ знака Зодиака Рыбы. Фото иллюстративное: Freepik

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