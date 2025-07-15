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Головна Свята Таро віщує чотирьом знакам Зодіаку велике диво на цьому тижні

Таро віщує чотирьом знакам Зодіаку велике диво на цьому тижні

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 03:45
Яким знакам Зодіаку чекати на велике диво цього тижня, 14-20 липня 2025 — Таро прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

За віщуванням карт Таро, вже цього тижня, з 14 по 20 липня, чотири знаки Зодіаку можуть стати свідками справжнього дива. Для них Всесвіт готує щось несподіване, але дуже світле. Це може бути довгоочікуване вирішення складної ситуації, неймовірна звістка, зустріч, яка змінить усе, або навіть внутрішнє прозріння, яке допоможе вийти на новий рівень.

Кому зі знаків Зодіаку новий тиждень принесе справжнє диво — дізнавайтесь у розкладі Таро на одну карту. 

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Знаки Зодіаку, на яких чекає диво

Рак — карта Таро "Зірка"

Для Раків справжнім дивом на цьому тижні може стати зцілення як тілесних хвороб, так і душевних ран. Таро віщують цьому знаку велику надію та оновлення. Карта "Зірка" — це символ натхнення та довіри до майбутнього. Якщо останнім часом ви відчували втому чи сумніви, вже цього тижня на горизонті з'явиться промінь, який усе змінить.

 

Яким знакам Зодіаку чекати на велике диво цього тижня, 14-20 липня 2025 — Рак
Знак Зодіаку Рак. Колаж: Новини.LIVE

Терези — карта Таро "Сонце"

У період з 14 по 20 липня Терезів чекає багато радості, енергії та любові. Карта Таро "Сонце" обіцяє щастя, перемогу та момент, коли життя ніби знову засяє. Ви можете відчути, що перебуваєте у правильному місці в правильний час. Доля щедро віддячить вам за терпіння, а те, що довго не рухалося, — нарешті зрушить з місця.

 

Яким знакам Зодіаку чекати на велике диво цього тижня, 14-20 липня 2025 — Терези
Знак Зодіаку Терези. Колаж: Новини.LIVE

Козоріг — карта Таро "Дев'ятка Пентаклів"

Диво для Козорогів може проявитись у вигляді фінансової винагороди або успіху в роботі. "Дев'ятка Пентаклів" — це карта заслуженого достатку та впевненості у собі. Те, над чим ви працювали, нарешті почне приносити плоди. Це може бути підвищення, вигідна угода чи неочікувана підтримка.

 

Яким знакам Зодіаку чекати на велике диво цього тижня, 14-20 липня 2025 — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Колаж: Новини.LIVE

Риби — карта Таро "Закохані"

Цей тиждень принесе особливі моменти як тим, хто у стосунках, так і тим, хто ще шукає другу половинку. Карта "Закохані" може свідчити про нове знайомство, гармонійне зближення або важливий вибір, який змінить ваше майбутнє. Усе, що пов'язано з почуттями, отримає особливу вагу.

 

Яким знакам Зодіаку чекати на велике диво цього тижня, 14-20 липня 2025 — Риби
Знак Зодіаку Риби. Колаж: Новини.LIVE

Раніше ми розповідали, які знаки Зодіаку за віщуванням карт Таро отримають неймовірне везіння з 14 по 20 липня 2025 року.

Нагадаємо, ми писали, які знаки Зодіаку подолають свої страхи у липні 2025 за Таро.

Також ми ділилися, хто зі знаків Зодіаку зустріне справжнє кохання у липні за прогнозом карт Таро.

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Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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