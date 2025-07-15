Яким знакам Зодіаку чекати на велике диво цього тижня, 14-20 липня 2025 — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

За віщуванням карт Таро, вже цього тижня, з 14 по 20 липня, чотири знаки Зодіаку можуть стати свідками справжнього дива. Для них Всесвіт готує щось несподіване, але дуже світле. Це може бути довгоочікуване вирішення складної ситуації, неймовірна звістка, зустріч, яка змінить усе, або навіть внутрішнє прозріння, яке допоможе вийти на новий рівень.

Кому зі знаків Зодіаку новий тиждень принесе справжнє диво — дізнавайтесь у розкладі Таро на одну карту.

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Рак — карта Таро "Зірка"

Для Раків справжнім дивом на цьому тижні може стати зцілення як тілесних хвороб, так і душевних ран. Таро віщують цьому знаку велику надію та оновлення. Карта "Зірка" — це символ натхнення та довіри до майбутнього. Якщо останнім часом ви відчували втому чи сумніви, вже цього тижня на горизонті з'явиться промінь, який усе змінить.

Знак Зодіаку Рак. Колаж: Новини.LIVE

Терези — карта Таро "Сонце"

У період з 14 по 20 липня Терезів чекає багато радості, енергії та любові. Карта Таро "Сонце" обіцяє щастя, перемогу та момент, коли життя ніби знову засяє. Ви можете відчути, що перебуваєте у правильному місці в правильний час. Доля щедро віддячить вам за терпіння, а те, що довго не рухалося, — нарешті зрушить з місця.

Знак Зодіаку Терези. Колаж: Новини.LIVE

Козоріг — карта Таро "Дев'ятка Пентаклів"

Диво для Козорогів може проявитись у вигляді фінансової винагороди або успіху в роботі. "Дев'ятка Пентаклів" — це карта заслуженого достатку та впевненості у собі. Те, над чим ви працювали, нарешті почне приносити плоди. Це може бути підвищення, вигідна угода чи неочікувана підтримка.

Знак Зодіаку Козеріг. Колаж: Новини.LIVE

Риби — карта Таро "Закохані"

Цей тиждень принесе особливі моменти як тим, хто у стосунках, так і тим, хто ще шукає другу половинку. Карта "Закохані" може свідчити про нове знайомство, гармонійне зближення або важливий вибір, який змінить ваше майбутнє. Усе, що пов'язано з почуттями, отримає особливу вагу.

Знак Зодіаку Риби. Колаж: Новини.LIVE

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