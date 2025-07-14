Які знаки Зодіаку отримають неймовірне везіння на цьому тижні, 14-20 липня 2025

Ворожіння на картах Таро. Фото: freepik.com

Новий тиждень з 14 по 20 липня несе з собою великі зміни, які для деяких представників зодіакального кола можуть виявитися справжнім подарунком долі. За віщуванням карт Таро п'ять знаків Зодіаку опиняться в епіцентрі позитивних подій: доленосні зустрічі, раптові шанси, фінансові прориви або натхнення.

Які знаки Зодіаку отримають неймовірне везіння на цьому тижні з 14 по 20 липня 2025 року, дізнавайтеся у прогнозі Таро.

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Овен — карта Таро "Туз Жезлів"

Цей тиждень відкриває для вас двері до чогось нового: проєкту, знайомства або яскравої ідеї. "Туз Жезлів" символізує початок, енергію, натхнення й сміливість. Вам варто не зволікати, якщо з'явиться можливість — доля не даремно кладе вам її до рук. Дія — ось ваш головний інструмент везіння цього тижня.

Знак Зодіаку Овен. Колаж: Новини.LIVE

Близнюки — карта Таро "Колесо Фортуни"

Щасливий випадок, неочікуваний подарунок або подія, яку неможливо спрогнозувати, — усе це буде супроводжувати Близнюків з 14 по 20 липня. Карта "Колесо Фортуни" обіцяє підйом і вказує, що на вашому боці саме життя. Цього тижня не бійтеся ризикувати, бо у потрібний момент все обернеться у ваш бік.

Знак Зодіаку Близнюки. Колаж: Новини.LIVE

Лев — карта Таро "Сонце"

Одна з найпозитивніших карт у колоді — "Сонце". Вона символізує перемогу, радість, реалізацію та благословення. Везіння буде буквально супроводжувати вас у всьому — від робочих справ до особистих ініціатив. Ви отримаєте результат там, де вже втратили надію, або зможете досягти більшого, ніж планували.

Знак Зодіаку Лев. Колаж: Новини.LIVE

Стрілець — карта Таро "Дев'ятка Кубків"

Це тиждень здійснення бажань. "Дев'ятка Кубків" каже: ви отримаєте те, про що мріяли, навіть якщо вже не чекали. Це може бути приємна звістка, подарунок від долі або просто глибоке емоційне задоволення.

Знак Зодіаку Стрілець. Колаж: Новини.LIVE

Риби — карта Таро "Шістка Пентаклів"

Всесвіт щедрий до вас цього тижня. "Шістка Пентаклів" — це підтримка, подарунок, грошовий бонус або тепла взаємність у стосунках. Везіння прийде тоді, коли ви ділитиметесь добром із іншими — закон обміну спрацює миттєво. Довіртесь потоку і не бійтеся просити про допомогу.

Знак Зодіаку Риби. Колаж: Новини.LIVE

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