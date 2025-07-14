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Головна Свята П'ять знаків Зодіаку накриє хвиля везіння на цьому тижні за Таро

П'ять знаків Зодіаку накриє хвиля везіння на цьому тижні за Таро

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 03:45
Які знаки Зодіаку отримають неймовірне везіння на цьому тижні, 14-20 липня 2025
Ворожіння на картах Таро. Фото: freepik.com

Новий тиждень з 14 по 20 липня несе з собою великі зміни, які для деяких представників зодіакального кола можуть виявитися справжнім подарунком долі. За віщуванням карт Таро п'ять знаків Зодіаку опиняться в епіцентрі позитивних подій: доленосні зустрічі, раптові шанси, фінансові прориви або натхнення.

Які знаки Зодіаку отримають неймовірне везіння на цьому тижні з 14 по 20 липня 2025 року, дізнавайтеся у прогнозі Таро.

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Овен — карта Таро "Туз Жезлів"

Цей тиждень відкриває для вас двері до чогось нового: проєкту, знайомства або яскравої ідеї. "Туз Жезлів" символізує початок, енергію, натхнення й сміливість. Вам варто не зволікати, якщо з'явиться можливість — доля не даремно кладе вам її до рук. Дія — ось ваш головний інструмент везіння цього тижня.

 

Хто зі знаків Зодіаку матиме неймовірне везіння на цьому тижні, 14-20 липня 2025 року — Овен
Знак Зодіаку Овен. Колаж: Новини.LIVE

Близнюки — карта Таро "Колесо Фортуни"

Щасливий випадок, неочікуваний подарунок або подія, яку неможливо спрогнозувати, — усе це буде супроводжувати Близнюків з 14 по 20 липня. Карта "Колесо Фортуни" обіцяє підйом і вказує, що на вашому боці саме життя. Цього тижня не бійтеся ризикувати, бо у потрібний момент все обернеться у ваш бік.

 

Хто зі знаків Зодіаку матиме неймовірне везіння на цьому тижні, 14-20 липня 2025 року — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Колаж: Новини.LIVE

Лев — карта Таро "Сонце"

Одна з найпозитивніших карт у колоді — "Сонце". Вона символізує перемогу, радість, реалізацію та благословення. Везіння буде буквально супроводжувати вас у всьому — від робочих справ до особистих ініціатив. Ви отримаєте результат там, де вже втратили надію, або зможете досягти більшого, ніж планували. 

 

Хто зі знаків Зодіаку матиме неймовірне везіння на цьому тижні, 14-20 липня 2025 року — Лев
Знак Зодіаку Лев. Колаж: Новини.LIVE

Стрілець — карта Таро "Дев'ятка Кубків"

Це тиждень здійснення бажань. "Дев'ятка Кубків" каже: ви отримаєте те, про що мріяли, навіть якщо вже не чекали. Це може бути приємна звістка, подарунок від долі або просто глибоке емоційне задоволення.

 

Хто зі знаків Зодіаку матиме неймовірне везіння на цьому тижні, 14-20 липня 2025 року — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Колаж: Новини.LIVE

Риби — карта Таро "Шістка Пентаклів"

Всесвіт щедрий до вас цього тижня. "Шістка Пентаклів" — це підтримка, подарунок, грошовий бонус або тепла взаємність у стосунках. Везіння прийде тоді, коли ви ділитиметесь добром із іншими — закон обміну спрацює миттєво. Довіртесь потоку і не бійтеся просити про допомогу.

 

Хто зі знаків Зодіаку матиме неймовірне везіння на цьому тижні, 14-20 липня 2025 року — Риби
Знак Зодіаку Риби. Колаж: Новини.LIVE

Раніше ми писали, які знаки Зодіаку зустрінуть справжнє кохання у липні за прогнозом карт Таро.

Нагадаємо, ми розповідали, які знаки Зодіаку знайдуть нову роботу до кінця літа 2025 року за Таро.

Також ми ділилися, які знаки Зодіаку подолають свої страхи у липні 2025 за Таро.

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Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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