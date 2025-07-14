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Главная Праздники Пять знаков Зодиака накроет волна везения на этой неделе по Таро

Пять знаков Зодиака накроет волна везения на этой неделе по Таро

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 03:45
Какие знаки Зодиака получат невероятное везение на этой неделе, 14-20 июля 2025
Гадание на картах Таро. Фото: freepik.com

Новая неделя с 14 по 20 июля несет с собой большие перемены, которые для некоторых представителей зодиакального круга могут оказаться настоящим подарком судьбы. По предсказанию карт Таро пять знаков Зодиака окажутся в эпицентре позитивных событий: судьбоносные встречи, внезапные шансы, финансовые прорывы или вдохновение.

Какие знаки Зодиака получат невероятное везение на этой неделе с 14 по 20 июля 2025 года, узнавайте в прогнозе Таро.

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Знаки Зодиака, которые будут иметь небывалое везение

Овен — карта Таро "Туз Жезлов"

Эта неделя открывает для вас двери к чему-то новому: проекту, знакомству или яркой идее. "Туз Жезлов" символизирует начало, энергию, вдохновение и смелость. Вам стоит не медлить, если появится возможность — судьба не зря кладет вам ее в руки. Действие — вот ваш главный инструмент везения на этой неделе.

 

Кто из знаков Зодиака будет иметь невероятное везение на этой неделе, 14-20 июля 2025 года — Овен
Знак Зодиака Овен. Коллаж: Новини.LIVE

Близнецы — карта Таро "Колесо Фортуны"

Счастливый случай, неожиданный подарок или событие, которое невозможно спрогнозировать, — все это будет сопровождать Близнецов с 14 по 20 июля. Карта "Колесо Фортуны" обещает подъем и указывает, что на вашей стороне сама жизнь. На этой неделе не бойтесь рисковать, потому что в нужный момент все обернется в вашу сторону.

 

Хто зі знаків Зодіаку матиме неймовірне везіння на цьому тижні, 14-20 липня 2025 року — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Коллаж: Новини.LIVE

Лев — карта Таро "Солнце"

Одна из самых позитивных карт в колоде — "Солнце". Она символизирует победу, радость, реализацию и благословение. Везение будет буквально сопровождать вас во всем — от рабочих дел до личных инициатив. Вы получите результат там, где уже потеряли надежду, или сможете достичь большего, чем планировали.

 

Кто из знаков Зодиака будет иметь невероятное везение на этой неделе, 14-20 июля 2025 года — Лев
Знак Зодиака Лев. Коллаж: Новини.LIVE

Стрелец — карта Таро "Девятка Кубков"

Это неделя исполнения желаний. "Девятка Кубков" говорит: вы получите то, о чем мечтали, даже если уже не ждали. Это может быть приятное известие, подарок от судьбы или просто глубокое эмоциональное удовлетворение.

 

Кто из знаков Зодиака будет иметь невероятное везение на этой неделе, 14-20 июля 2025 года — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Коллаж: Новини.LIVE

Рыбы — карта Таро "Шестерка Пентаклей"

Вселенная щедра к вам на этой неделе. "Шестерка Пентаклей" — это поддержка, подарок, денежный бонус или теплая взаимность в отношениях. Везение придет тогда, когда вы будете делиться добром с другими — закон обмена сработает мгновенно. Доверьтесь потоку и не бойтесь просить о помощи.

 

Кто из знаков Зодиака будет иметь невероятное везение на этой неделе, 14-20 июля 2025 года — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Коллаж: Новини.LIVE

Ранее мы писали, какие знаки Зодиака встретят настоящую любовь в июле по прогнозу карт Таро.

Напомним, мы рассказывали, какие знаки Зодиака найдут новую работу до конца лета 2025 года по Таро.

Также мы делились, какие знаки Зодиака преодолеют свои страхи в июле 2025 по Таро.

гороскоп прогнозы знаки Зодиака удача карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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