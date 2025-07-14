Какие знаки Зодиака получат невероятное везение на этой неделе, 14-20 июля 2025

Гадание на картах Таро. Фото: freepik.com

Новая неделя с 14 по 20 июля несет с собой большие перемены, которые для некоторых представителей зодиакального круга могут оказаться настоящим подарком судьбы. По предсказанию карт Таро пять знаков Зодиака окажутся в эпицентре позитивных событий: судьбоносные встречи, внезапные шансы, финансовые прорывы или вдохновение.

Какие знаки Зодиака получат невероятное везение на этой неделе с 14 по 20 июля 2025 года, узнавайте в прогнозе Таро.

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Овен — карта Таро "Туз Жезлов"

Эта неделя открывает для вас двери к чему-то новому: проекту, знакомству или яркой идее. "Туз Жезлов" символизирует начало, энергию, вдохновение и смелость. Вам стоит не медлить, если появится возможность — судьба не зря кладет вам ее в руки. Действие — вот ваш главный инструмент везения на этой неделе.

Знак Зодиака Овен. Коллаж: Новини.LIVE

Близнецы — карта Таро "Колесо Фортуны"

Счастливый случай, неожиданный подарок или событие, которое невозможно спрогнозировать, — все это будет сопровождать Близнецов с 14 по 20 июля. Карта "Колесо Фортуны" обещает подъем и указывает, что на вашей стороне сама жизнь. На этой неделе не бойтесь рисковать, потому что в нужный момент все обернется в вашу сторону.

Знак Зодиака Близнецы. Коллаж: Новини.LIVE

Лев — карта Таро "Солнце"

Одна из самых позитивных карт в колоде — "Солнце". Она символизирует победу, радость, реализацию и благословение. Везение будет буквально сопровождать вас во всем — от рабочих дел до личных инициатив. Вы получите результат там, где уже потеряли надежду, или сможете достичь большего, чем планировали.

Знак Зодиака Лев. Коллаж: Новини.LIVE

Стрелец — карта Таро "Девятка Кубков"

Это неделя исполнения желаний. "Девятка Кубков" говорит: вы получите то, о чем мечтали, даже если уже не ждали. Это может быть приятное известие, подарок от судьбы или просто глубокое эмоциональное удовлетворение.

Знак Зодиака Стрелец. Коллаж: Новини.LIVE

Рыбы — карта Таро "Шестерка Пентаклей"

Вселенная щедра к вам на этой неделе. "Шестерка Пентаклей" — это поддержка, подарок, денежный бонус или теплая взаимность в отношениях. Везение придет тогда, когда вы будете делиться добром с другими — закон обмена сработает мгновенно. Доверьтесь потоку и не бойтесь просить о помощи.

Знак Зодиака Рыбы. Коллаж: Новини.LIVE

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