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Головна Свята Трьом знакам Зодіаку Таро радить слухати інтуїцію у липні 2025

Трьом знакам Зодіаку Таро радить слухати інтуїцію у липні 2025

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Дата публікації: 3 липня 2025 03:55
Яким знакам Зодіаку слід прислухатися до інтуїції у липні 2025 — Таро прогноз
Ворожіння на колоді карт Таро. Фото: freepik.com

Липень 2025 року вже у самому розпалі. За картами Таро, для трьох знаків Зодіаку це час, коли слід довіритися своїй інтуїції. Внутрішній голос стане головним компасом у складних ситуаціях, а магія самопізнання допоможе побачити нові горизонти. 

Кому зі знаків Зодіаку потрібно довіряти інтуїції у липні 2025 року, Новини.LIVE розповідає з посиланням на Collective World.

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Рак

Минуле (Шістка мечів, перевернута): нещодавно у вашому житті стався глибокий перелом — трансформація, яка багато що змінила. Але разом із цим прийшов і емоційний багаж. Не карайте себе — дозвольте собі час і м'якість, аби "розпакувати" негативний досвід і не нести його далі.

Ваша сила зараз (Королева Жезлів): у вас потужна енергія та натхнення — ваш вогонь надихає інших. Ви здатні втілити великі ідеї. Дозвольте собі радість і глибоке занурення у творчість.

Перешкода (Туз Жезлів): занадто багато ідей і проєктів на вас звалилось — ви ризикуєте втратити фокус і мотивацію. Час обирати те, що справді важливо, і не розпорошуватись.

Підсвідомість (Туз Пентаклів, перевернутий): постійно боїтеся щось упустити. Це змушує вас хапатися за все одразу. Але замість цього краще сплануйте майбутнє з ясністю та терпінням.

Думки і цілі (Король Пентаклів, перевернутий): хвилюєтесь через фінанси чи брак удачі — це може викликати нав'язливу потребу все контролювати. Важливо знайти баланс між амбіціями і довірою до процесу.

Що попереду (Десятка Кубків): вас очікує гармонія, любов і відчуття, що ви на своєму місці. Можливо, це сімейна підтримка або внутрішній спокій.

Порада (Колісниця, перевернута): роздвоєність — нормальна частина шляху. Але щоб проявити свою магію, потрібні дисципліна і внутрішня зібраність.

 

Яким знакам Зодіаку слід прислухатися до інтуїції у липні 2025 за Таро — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Скорпіон

Минуле (Імператриця, перевернута): було відчуття, що ви втрачаєте креативність, якесь натхнення. Можливо, навколо багато можливостей, але ви не відчували внутрішньої сили.

Ваша сила зараз (Туз Жезлів): ідеї б'ють ключем, натхнення повернулось. У вас є все, щоб перетворити мрії на реальні плани, тож дійте.

Перешкода (Зірка): нестача надії і віри в себе. Вам потрібно дати собі час на відновлення — зупиніться і перепочиньте.

Підсвідомість (Король Пентаклів, перевернутий): фінансові питання турбують вас навіть на рівні інстинктів. Ви підсвідомо шукаєте стабільність і впевненість.

Думки і цілі (Королева Мечів, перевернута): ваш емоційний стан заважає вам мислити чітко. Зараз важко приймати логічні рішення — дайте собі простір.

Що попереду (Паж Жезлів): незабаром ви відкриєте щось нове — це принесе натхнення, легкість і бажання досліджувати світ.

Порада (Дев'ятка Пентаклів): ви вже створили багато прекрасного у своєму житті. Вдячність за це і вміння насолоджуватися — ключ до вашої сили.

 

Яким знакам Зодіаку слід прислухатися до інтуїції у липні 2025 за Таро — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець

Минуле (Десятка Кубків): у вашому житті недавно було багато гармонії, любові та підтримки. Це час, який зцілює та надихає — не забувайте про нього у складні моменти.

Ваша сила зараз (Помірність, перевернута): ви розумієте, що для зцілення потрібно створити правильне середовище. Слідкуйте за внутрішніми балансами — не допустіть, щоб щось вийшло з-під контролю.

Перешкода (Вежа): хаос, криза, несподівані зміни — все це вибило вас з колії. Але навіть у бурі можна знайти нові опори.

Підсвідомість (Закохані, перевернуті): ви сумніваєтесь у деяких рішеннях — можливо, не все відповідало вашим справжнім цінностям. Час переосмислення.

Думки і цілі (Вісімка Кубків): ви усвідомлюєте, що маєте відпустити щось токсичне. Оберіть свій спокій — і це буде найбільший прояв сили.

Що попереду (Туз Пентаклів, перевернутий): через нинішній хаос деякі можливості можуть пройти повз. Але це не кінець, а просто урок: не все втрачене.

Порада (Четвірка Пентаклів): зберігайте свої ресурси та сили для справді важливого. Довіряйте собі і вкладайтеся тільки в те, що резонує з вашим серцем.

 

Яким знакам Зодіаку слід прислухатися до інтуїції у липні 2025 за Таро — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Раніше ми писали, яким знакам Зодіаку Таро готує випробування у липні 2025 року. 

Нагадаємо, ми також розповідали, які знаки Зодіаку знайдуть нову роботу до кінця літа 2025 року за Таро. 

прогнози Астрологія знаки Зодіаку липень таро інтуїція
Єва Глоба - Редактор
Автор:
Єва Глоба
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