Каким знакам Зодиака следует прислушаться к интуиции в июле 2025 — Таро прогноз

Гадание на колоде карт Таро. Фото: freepik.com

Июль 2025 года уже в самом разгаре. По картам Таро, для трех знаков Зодиака это время, когда следует довериться своей интуиции. Внутренний голос станет главным компасом в сложных ситуациях, а магия самопознания поможет увидеть новые горизонты.

Кому из знаков Зодиака нужно доверять интуиции в июле 2025 года, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на Collective World.

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Рак

Прошлое (Шестерка мечей, перевернутая): недавно в вашей жизни произошел глубокий перелом — трансформация, которая многое изменила. Но вместе с этим пришел и эмоциональный багаж. Не наказывайте себя — позвольте себе время и мягкость, чтобы "распаковать" негативный опыт и не нести его дальше.

Ваша сила сейчас (Королева Жезлов): у вас мощная энергия и вдохновение — ваш огонь вдохновляет других. Вы способны воплотить великие идеи. Позвольте себе радость и глубокое погружение в творчество.

Препятствие (Туз Жезлов): слишком много идей и проектов на вас свалилось — вы рискуете потерять фокус и мотивацию. Пора выбирать то, что действительно важно, и не распыляться.

Подсознание (Туз Пентаклей, перевернутый): постоянно боитесь что-то упустить. Это заставляет вас хвататься за все сразу. Но вместо этого лучше спланируйте будущее с ясностью и терпением.

Мысли и цели (Король Пентаклей, перевернутый): волнуетесь из-за финансов или недостатка удачи — это может вызвать навязчивую потребность все контролировать. Важно найти баланс между амбициями и доверием к процессу.

Что впереди (Десятка Кубков): вас ожидает гармония, любовь и ощущение, что вы на своем месте. Возможно, это семейная поддержка или внутреннее спокойствие.

Совет (Колесница, перевернутая): раздвоенность — нормальная часть пути. Но чтобы проявить свою магию, нужны дисциплина и внутренняя собранность.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Скорпион

Прошлое (Императрица, перевернутая): было ощущение, что вы теряете креативность, какое-то вдохновение. Возможно, вокруг много возможностей, но вы не чувствовали внутренней силы.

Ваша сила сейчас (Туз Жезлов): идеи бьют ключом, вдохновение вернулось. У вас есть все, чтобы превратить мечты в реальные планы, поэтому действуйте.

Препятствие (Звезда): недостаток надежды и веры в себя. Вам нужно дать себе время на восстановление — остановитесь и отдохните.

Подсознание (Король Пентаклей, перевернутый): финансовые вопросы беспокоят вас даже на уровне инстинктов. Вы подсознательно ищете стабильность и уверенность.

Мысли и цели (Королева Мечей, перевернутая): ваше эмоциональное состояние мешает вам мыслить четко. Сейчас трудно принимать логические решения — дайте себе пространство.

Что впереди (Паж Жезлов): вскоре вы откроете что-то новое — это принесет вдохновение, легкость и желание исследовать мир.

Совет (Девятка Пентаклей): вы уже создали много прекрасного в своей жизни. Благодарность за это и умение наслаждаться — ключ к вашей силе.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец

Прошлое (Десятка Кубков): в вашей жизни недавно было много гармонии, любви и поддержки. Это время, которое исцеляет и вдохновляет — не забывайте о нем в сложные моменты.

Ваша сила сейчас (Умеренность, перевернутая): вы понимаете, что для исцеления нужно создать правильную среду. Следите за внутренними балансами — не допустите, чтобы что-то вышло из-под контроля.

Препятствие (Башня): хаос, кризис, неожиданные изменения — все это выбило вас из колеи. Но даже в буре можно найти новые опоры.

Подсознание (Влюбленные, перевернутые): вы сомневаетесь в некоторых решениях — возможно, не все соответствовало вашим истинным ценностям. Время переосмысления.

Мысли и цели (Восьмерка Кубков): вы осознаете, что должны отпустить что-то токсичное. Выберите свое спокойствие — и это будет наибольшее проявление силы.

Что впереди (Туз Пентаклей, перевернутый): из-за нынешнего хаоса некоторые возможности могут пройти мимо. Но это не конец, а просто урок: не все потеряно.

Совет (Четверка Пентаклей): сохраняйте свои ресурсы и силы для действительно важного. Доверяйте себе и вкладывайтесь только в то, что резонирует с вашим сердцем.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Ранее мы писали, каким знакам Зодиака Таро готовит испытания в июле 2025 года.

Напомним, мы также рассказывали, какие знаки Зодиака найдут новую работу до конца лета 2025 года по Таро.