У яких знаків Зодіаку будуть проблеми в липні 2025 — Таро прогноз

Ворожіння на колоді карт Таро. Фото: Pinterest

Представники кількох знаків зодіакального сузір’я наступного місяця матимуть серйозні проблеми. Тарологи розповіли, на яких знаків Зодіаку чекає втрата стабільності, проблеми з грошима, самотність, біль і емоційний зрив у липні 2025 року.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Знаки Зодіаку, які матимуть проблеми в липні 2025 року за картами Таро

Овен — карта Таро "П'ятірка Жезлів"

Ця карта Таро символізує конфлікти, непорозуміння і змагання. Наступного місяця представники цього знака зодіакального кола можуть зіштовхнутися з неочікуваними, але масштабними конфліктами або "битвами", які можуть спровокувати серйозні руйнування в особистому чи професійному житті.

Символ знака Зодіаку Овен. Фото ілюстративне: Pinterest

Телець — карта Таро "Четвірка Пентаклів"

Ця карта Таро символізує застій, скупість і сильну прив’язаність до чогось матеріального. У липні 2025 року представники Тельця можуть відчути втрату стабільності, проблеми з фінансовим станом чи руйнуванням чогось непорушним. В результаті вони можуть відчути емоційний і матеріальний шок.

Символ знака Зодіаку Телець. Фото ілюстративне: Pinterest

Діва — карта Таро "Відлюдник"

Ця карта Таро символізує самотність, самоаналіз та інколи фінансову ізоляцію. Наступного місяця Дівам доведеться пройти через болісний період самотності через розставання чи втрату роботи. В результаті вони відчують глибоке потрясіння всередині себе.

Символ знака Зодіаку Діва. Фото ілюстративне: Pinterest

Скорпіон — карта Таро "Смерть"

Ця карта Таро символізує великі зміни і закінчення циклів, які в багатьох випадках супроводжується болем і страхом. У Скорпіонів у липні може початися доволі болісний період змін, який виявиться дуже глибоким та інтенсивним.

Символ знака Зодіаку Скорпіон. Фото ілюстративне: Pinterest

Водолій — карта Таро "Дев'ятка Мечів"

Ця карта Таро символізує тривогу, страхи, безсоння і душевні випробування. У другий літній місяць Водолії відчують кризу, а це може призвести до нервового зриву, панічних атак чи відчуття безвихідності в результаті неочікуваних подій.

Символ знака Зодіаку Водолій. Фото ілюстративне: УНІАН

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