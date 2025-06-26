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Главная Праздники У этих знаков Зодиака будут большие проблемы в июле 2025 по Таро

У этих знаков Зодиака будут большие проблемы в июле 2025 по Таро

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Дата публикации 26 июня 2025 03:55
У каких знаков Зодиака будут проблемы в июле 2025 — Таро прогноз
Гадание на колоде карт Таро. Фото: Pinterest
Ключові моменти Знаки Зодиака, которые будут иметь проблемы в июле 2025 года по картам Таро

Представители нескольких знаков зодиакального созвездия в следующем месяце будут иметь серьезные проблемы. Тарологи рассказали, каких знаков Зодиака ждет потеря стабильности, проблемы с деньгами, одиночество, боль и эмоциональный срыв в июле 2025 года.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Знаки Зодиака, которые будут иметь проблемы в июле 2025 года по картам Таро

Овен — карта Таро "Пятерка Жезлов"

Эта карта Таро символизирует конфликты, недоразумения и соревнования. В следующем месяце представители этого знака зодиакального круга могут столкнуться с неожиданными, но масштабными конфликтами или "битвами", которые могут спровоцировать серьезные разрушения в личной или профессиональной жизни.

Символ знака Зодиака Овен
Символ знака Зодиака Овен. Фото иллюстративное: Pinterest

Телец — карта Таро "Четверка Пентаклей"

Эта карта Таро символизирует застой, скупость и сильную привязанность к чему-то материальному. В июле 2025 года представители Тельца могут ощутить потерю стабильности, проблемы с финансовым состоянием или разрушением чего-то незыблемого. В результате они могут испытать эмоциональный и материальный шок.

Символ знака Зодиака Телец
Символ знака Зодиака Телец. Фото иллюстративное: Pinterest

Дева — карта Таро "Отшельник"

Эта карта Таро символизирует одиночество, самоанализ и иногда финансовую изоляцию. В следующем месяце Девам придется пройти через мучительный период одиночества из-за расставания или потери работы. В результате они почувствуют глубокое потрясение внутри себя.

Символ знака Зодиака Дева
Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Pinterest

Скорпион — карта Таро "Смерть"

Эта карта Таро символизирует большие перемены и окончание циклов, которые во многих случаях сопровождается болью и страхом. У Скорпионов в июле может начаться довольно болезненный период перемен, который окажется очень глубоким и интенсивным.

Символ знака Зодиака Скорпион
Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: Pinterest

Водолей — карта Таро "Девятка Мечей"

Эта карта Таро символизирует тревогу, страхи, бессонницу и душевные испытания. Во второй летний месяц Водолеи почувствуют кризис, а это может привести к нервному срыву, паническим атакам или ощущению безысходности в результате неожиданных событий.

Символ знака Зодиака Водолей
Символ знака Зодиака Водолей. Фото иллюстративное: УНИАН

Напомним, мы писали о том, у каких знаков Зодиака лето 2025 года будет незабываемым.

Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака приобретут авто летом 2025 года по Таро.

Также мы сообщали о том, каким знакам Зодиака будет больно в конце июня 2025 года по Таро.

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Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
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