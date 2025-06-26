У каких знаков Зодиака будут проблемы в июле 2025 — Таро прогноз

У этих знаков Зодиака будут большие проблемы в июле 2025 по Таро
Представители нескольких знаков зодиакального созвездия в следующем месяце будут иметь серьезные проблемы. Тарологи рассказали, каких знаков Зодиака ждет потеря стабильности, проблемы с деньгами, одиночество, боль и эмоциональный срыв в июле 2025 года.
Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.
Знаки Зодиака, которые будут иметь проблемы в июле 2025 года по картам Таро
Овен — карта Таро "Пятерка Жезлов"
Эта карта Таро символизирует конфликты, недоразумения и соревнования. В следующем месяце представители этого знака зодиакального круга могут столкнуться с неожиданными, но масштабными конфликтами или "битвами", которые могут спровоцировать серьезные разрушения в личной или профессиональной жизни.
Телец — карта Таро "Четверка Пентаклей"
Эта карта Таро символизирует застой, скупость и сильную привязанность к чему-то материальному. В июле 2025 года представители Тельца могут ощутить потерю стабильности, проблемы с финансовым состоянием или разрушением чего-то незыблемого. В результате они могут испытать эмоциональный и материальный шок.
Дева — карта Таро "Отшельник"
Эта карта Таро символизирует одиночество, самоанализ и иногда финансовую изоляцию. В следующем месяце Девам придется пройти через мучительный период одиночества из-за расставания или потери работы. В результате они почувствуют глубокое потрясение внутри себя.
Скорпион — карта Таро "Смерть"
Эта карта Таро символизирует большие перемены и окончание циклов, которые во многих случаях сопровождается болью и страхом. У Скорпионов в июле может начаться довольно болезненный период перемен, который окажется очень глубоким и интенсивным.
Водолей — карта Таро "Девятка Мечей"
Эта карта Таро символизирует тревогу, страхи, бессонницу и душевные испытания. Во второй летний месяц Водолеи почувствуют кризис, а это может привести к нервному срыву, паническим атакам или ощущению безысходности в результате неожиданных событий.
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