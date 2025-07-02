На яких знаків Зодіаку чекають справжні випробування в липні 2025 — Таро прогноз

П'ятьом знакам Зодіаку Таро готує випробування в липні 2025
Для представників кількох знаків зодіакального сузір’я цей місяць буде далеко не найлегшим у їхньому житті. Тарологи розповіли, яким знакам Зодіаку варто очікувати справжніх випробувань у липні 2025 року, і пояснили, чого саме це стосується.
Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.
Знаки Зодіаку, на яких чекають випробування в липні 2025 року за Таро
Овен — карта Таро "П'ятірка Жезлів"
Ця карта Таро символізує конфлікти, непорозуміння і боротьбу всередині себе. У липні Овни можуть стати учасниками виснажливих конфліктів на роботі або в стосунках з партнерами, які будуть здаватися їм безвихідними. Цим людям доведеться боротися зі своїми різкими реакціями.
Близнюки — карта Таро "Сімка Мечів"
Ця карта Таро символізує хитрість, обман, уникнення відповідальності або намагання відшукати шлях полегше. Цього місяця Близнюки можуть зіштовхнутися з випробуванням своєю чесністю. Якщо вони будуть піддаватися нещирості, маніпуляціям чи обману, вони можуть постраждати.
Рак — карта Таро "Четвірка Кубків"
Ця карта Таро символізує апатію, незадоволеність, нудьгу і небажання бачити нові можливості. У липні 2025 року Раки можуть зіштовхнутися з випробуванням, який стосується емоційної залежності, депресії або небажання виходити з власної зони комфорту.
Скорпіон — карта Таро "Суд"
Ця карта Таро символізує поликання, відродження, важливість зробити вибір чи прийняти відповідальність. Вже цього місяця Скорпіонам доведеться протистояти самим собі, своїм минулим залежностям або невирішеним проблемам.
Водолій — карта Таро "Дев'ятка Мечів"
Ця карта Таро символізує тривогу, страхи, проблеми зі сном і душевні страждання. У липні Водолії можуть відчути серйозне психологічне і емоційне напруження, панічні атаки або безвихідність через якісь певні обставини.
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