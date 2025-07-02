На яких знаків Зодіаку чекають справжні випробування в липні 2025 — Таро прогноз

Розклад на колоді карт Таро. Фото: Pinterest

Для представників кількох знаків зодіакального сузір’я цей місяць буде далеко не найлегшим у їхньому житті. Тарологи розповіли, яким знакам Зодіаку варто очікувати справжніх випробувань у липні 2025 року, і пояснили, чого саме це стосується.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Знаки Зодіаку, на яких чекають випробування в липні 2025 року за Таро

Овен — карта Таро "П'ятірка Жезлів"

Ця карта Таро символізує конфлікти, непорозуміння і боротьбу всередині себе. У липні Овни можуть стати учасниками виснажливих конфліктів на роботі або в стосунках з партнерами, які будуть здаватися їм безвихідними. Цим людям доведеться боротися зі своїми різкими реакціями.

Символ знака Зодіаку Овен. Фото ілюстративне: Freepik

Близнюки — карта Таро "Сімка Мечів"

Ця карта Таро символізує хитрість, обман, уникнення відповідальності або намагання відшукати шлях полегше. Цього місяця Близнюки можуть зіштовхнутися з випробуванням своєю чесністю. Якщо вони будуть піддаватися нещирості, маніпуляціям чи обману, вони можуть постраждати.

Символ знака Зодіаку Близнюки. Фото ілюстративне: Freepik

Рак — карта Таро "Четвірка Кубків"

Ця карта Таро символізує апатію, незадоволеність, нудьгу і небажання бачити нові можливості. У липні 2025 року Раки можуть зіштовхнутися з випробуванням, який стосується емоційної залежності, депресії або небажання виходити з власної зони комфорту.

Символ знака Зодіаку Рак. Фото ілюстративне: Freepik

Скорпіон — карта Таро "Суд"

Ця карта Таро символізує поликання, відродження, важливість зробити вибір чи прийняти відповідальність. Вже цього місяця Скорпіонам доведеться протистояти самим собі, своїм минулим залежностям або невирішеним проблемам.

Символ знака Зодіаку Скорпіон. Фото ілюстративне: Freepik

Водолій — карта Таро "Дев'ятка Мечів"

Ця карта Таро символізує тривогу, страхи, проблеми зі сном і душевні страждання. У липні Водолії можуть відчути серйозне психологічне і емоційне напруження, панічні атаки або безвихідність через якісь певні обставини.

Символ знака Зодіаку Водолій. Фото ілюстративне: Freepik

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