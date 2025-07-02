Каких знаков Зодиака ждут настоящие испытания в июле 2025 — Таро прогноз

Расклад на колоде карт Таро. Фото: Pinterest

Для представителей нескольких знаков зодиакального созвездия этот месяц будет далеко не самым легким в их жизни. Тарологи рассказали, каким знакам Зодиака стоит ожидать настоящих испытаний в июле 2025 года, и объяснили, чего именно это касается.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Знаки Зодиака, которых ждут испытания в июле 2025 года по Таро

Овен — карта Таро "Пятерка Жезлов"

Эта карта Таро символизирует конфликты, недоразумения и борьбу внутри себя. В июле Овны могут стать участниками изнурительных конфликтов на работе или в отношениях с партнерами, которые будут казаться им безвыходными. Этим людям придется бороться со своими резкими реакциями.

Символ знака Зодиака Овен. Фото иллюстративное: Freepik

Близнецы — карта Таро "Семерка Мечей"

Эта карта Таро символизирует хитрость, обман, избежание ответственности или попытки отыскать путь полегче. В этом месяце Близнецы могут столкнуться с испытанием своей честности. Если они будут поддаваться неискренности, манипуляциям или обману, они могут пострадать.

Символ знака Зодиака Близнецы. Фото иллюстративное: Freepik

Рак — карта Таро "Четверка Кубков"

Эта карта Таро символизирует апатию, неудовлетворенность, скуку и нежелание видеть новые возможности. В июле 2025 года Раки могут столкнуться с испытанием, которое касается эмоциональной зависимости, депрессии или нежелания выходить из собственной зоны комфорта.

Символ знака Зодиака Рак. Фото иллюстративное: Freepik

Скорпион — карта Таро "Суд"

Эта карта Таро символизирует плач, возрождение, важность сделать выбор или принять ответственность. Уже в этом месяце Скорпионам придется противостоять самим себе, своим прошлым зависимостям или нерешенным проблемам.

Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: Freepik

Водолей — карта Таро "Девятка Мечей"

Эта карта Таро символизирует тревогу, страхи, проблемы со сном и душевные страдания. В июле Водолеи могут почувствовать серьезное психологическое и эмоциональное напряжение, панические атаки или безысходность из-за каких-то определенных обстоятельств.

Символ знака Зодиака Водолей. Фото иллюстративное: Freepik

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